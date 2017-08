Regione Sicilia, Lega: "Nostro candidato alla presidenza è Musumeci"

"La questione della candidatura alla presidenza della regione Sicilia la sta seguendo direttamente Matteo Salvini nell'ottica di un centrodestra unito. In questo senso l'unica proposta presa in considerazione è quella di Nello Musumeci". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, vicesegretario della Lega Nord. "Musumeci è in grado di ripulire, rilanciare e dare un futuro migliore alla Sicilia", ha concluso l'esponente del Carroccio.