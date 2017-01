Vip, in primavera fioriscono le balconate

12:00 - Naturali, rifatti, strizzati e morbidi. Non sono poche le vip che “presentano” il loro décolleté sul social, alcune per vanità, altre per lavoro e altre ancora per piacere personale. Con l'arrivo della primavera fioriscono le scollature e la carrellata delle “balconate” si fa sempre più interessante e bollente. Guardare per credere le curve di Elena Santarelli, Rita Rusic, Cristina Buccino e...

Camicia slacciata, canottiera scollata e audaci trasparenze. Le star amano sedurre con la loro prosperità e il risultato è sotto gli occhi di tutti. E' scottante l'Instagram di Cecilia Capriotti che dedica sempre al suo prosperoso seno grandi primi piani, così come il servizio fotografico che si è dedicata Rita Rusic davanti allo specchio del suo bagno a Miami. Ma non solo. Zoom sul tonico décolleté di Kim Kardashian e Aida Yespica, al mare con il fidanzato Roger.



"Riga" sexy in bella vista per Cristina Buccino, ex naufraga e Laura Cremaschi, stellina dei pronostici calcistici scritti sulla pelle. Insomma, tutte le posizioni sono buone per mettere in mostra le proprie balconate... che in primavera fioriscono spontaneamente.