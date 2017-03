Eva Grimaldi e Imma Battaglia, c'è il bacio: "Finalmente libere di amarci"

Eva Grimaldi e Imma Battaglia posano per la prima volta come una coppia in esclusiva sulla copertina del settimanale Chi, che uscirà mercoledì 8 marzo, giorno della festa della donna. L'attrice e l'attivista politica, paladina dei diritti degli omosessuali in Italia, hanno dichiarato di essere una coppia prima che Imma lasciasse l'Isola dei famosi dove si è recata per stare vicino a Eva, in gara nel reality: "Mi sento benedetta da avere Imma, lei è la mia vita", ha dichiarato la Grimaldi.