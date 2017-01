Laura Chiatti: "Sono la mamma e la moglie più felice del mondo"

09:50 - “Sono la mamma e la moglie più felice del mondo” cinguetta Laura Chiatti postando un selfie fatto in auto. Senza un filo di make up, con canotta nera e camicia a quadri, la bella attrice perugina appare in splendida forma. Viso disteso e raggiante, décolleté mezzo nudo e aria birichina, Laura tiene aggiornati i follower sulla sua nuova vita da mamma e moglie.

“Buon complimese amore di mamma e papà!” è la didascalia che accompagna la foto del piccolo Enea, infagottato in un piumino griffato giallo, un paio di jeans e scarpine ai piedi, tra le braccia della Chiatti. E ancora “Ti amiamo amore” si legge accanto a una tenera manina che spunta sul social dell'attrice. Oppure “Rock si nasce... non si diventa” cinguetta mostrando altri particolari del piccolino di casa Bocci-Chiatti.



Paparazzata qualche giorno fa per le vie di Perugia, la coppia di attori ha già dato dimostrazione di tanto amore per il piccolo e tanta passione tra di loro, ma ad ogni cinguettio Laura lo ribadisce. Del resto, come spiega lei stessa: “è la mamma e moglie più felice del mondo”.