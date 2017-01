Laura Chiatti e Marco Bocci, a letto con Enea

09:40 - “Si può desiderare altro dalla vita? No” cinguetta Laura Chiatti postando un selfie famigliare e notturno in cui compare la bella attrice al fianco del marito Marco Bocci e del piccolo Enea che dorme appoggiato al seno. Da quando è diventata mamma lo scorso 22 gennaio Laura posta frasi e scatti dolci e romantici. “La vita è amore” scrive...

Nel selfie al buio, nel lettone di casa, appare Laura con il suo piccolo che riposa teneramente appoggiato al suo seno. L'attrice col braccio stringe Marco che dorme appiccicato a lei. E poi ancora ci sono scatti in cui compare Enea, “il mio piccolo” come lo chiama Laura o ancora “l'amore di mamma e papà”.



Diventati da pochi mesi genitori Laura e Marco non rinunciano però anche alle loro coccole. Li abbiamo visti accarezzarsi, baciarsi e stringersi come due teenager durante le loro uscite con il passeggino. La nascita del piccolo Enea non ha stravolto le loro abitudini e non li ha certo distratti dalla passione che li lega.