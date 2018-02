Federica Fontana e Alessandro Enriquez vestono di carnevale la Fashion Week

Federica Fontana, Francesco e Teresa Missoni, Elda Alvigini, Marta Pozzan, Louise Philippe De Gago e Justine Mattera. Il monod della moda e dello spettacolo si è dato appuntamento a El Tombon de Milan per la la nuova collezione donna A/I 18-19 10x10 Anitaliantheory di Alessandro Enriquez. L'artista ha vestito di Carnevale la nuova proposta e raccontando le maschere italiane della tradizione con la sua usuale ironia ed allegria. Alessandro lavora nostalgicamente su ispirazioni anni ’80 e ’90, che fanno da fil rouge alla collezione. Rouge, fiocchi bon-ton e abiti bustier con gonne a ruota, sono i nuovi elementi di stile della A/i 18-19, che per la sera si traducono in abiti multicolor, multi printed e pailletati, il tutto all’insegna del colore e… del Carnevale italiano. Come nell’uomo, anche per la donna Enriquez ha deciso di omaggiare la star di tutti i cartoon, il primo personaggio ad essere stato animato nella storia del cinema: Felix The Cat. Nasce così, in collaborazione con il colosso Unvesal e Cplg Italia, una capsule collection che si nutre dei ricordi che il designer ha di Felix The Cat, primo astro del cinema d’animazione, nato nel 1919 da un team di animatori tra i quali spiccavano Otto Messmer e Joe Oriolo, e modellato sulla celebre figura di Charlot.