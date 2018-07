In riva al mare a Formentera Costanza Caracciolo e Bobo Vieri si abbracciano e mostrano il pancione. Il settimanale Chi rivela in esclusiva che avranno una bambina in autunno. La ex velina posa finalmente mostrando il fisico in dolce attesa. Pochi giorni fa lei aveva cinguettato: "Waiting for you my love" (Aspettando il mio amore) e lui aveva replicato: "Waiting for u my love" con tanti cuoricini...