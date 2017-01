Barbara d'Urso, nostalgia da teenager

09:39 - Un nuovo taglio di capelli, un'aria sbarazzina, un seno prorompente in bella vista, ma tanta nostalgia... Ecco Barbara d'Urso cinguettare sui social la sua buonanotte in versione sexy, ma malinconica: “Mi hanno regalato Titti... nostalgia, infanzia, tenerezza, sogni” scrive mostrando un peluche e un décolleté sensuale.

Ma non è il solo scatto in cui la conduttrice tv fa riemergere ricordi dell'infanzia e dell'adolescenza. Qualche giorno fa ha postato un'immagine della sua Prima Comunione e la didascalia parla chiaro: “Oggi mi sono svegliata così... nostalgia, bambina, nonna, mamma...”. E ancora eccola spumeggiante in posa mentre regala ai follower il suo imperdibile “carmelita-smack”. Addosso ha una tshirt che recita così: “Noi che ci sentiamo delle ragazzine fino a quando arriva una ventenne e ci dice: prego signora...”. Eppure con un look così e con il suo fisico da sballo, per Barbara d'Urso il tempo sembra proprio non passare...