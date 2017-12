Si preannuncia un 2018 di grande novità per tutti i food lovers: dal 4 gennaio negli oltre 560 ristoranti McDonald's d'Italia arriva "My Selection" , la linea dei burger premium selezionati da Joe Bastianich . Fedele alle proprie origini, l'imprenditore italo-americano ha infatti provato e scelto combinazioni di ingredienti di alta qualità che rendono i nuovi burger i migliori di sempre, con i sapori dell'Italia e degli Stati Uniti che si fondono in un'esperienza gourmet unica. In tutto sono tre le ricette selezionate da Bastianich: My Selection BBQ , My Selection EGG , entrambe realizzate con hamburger da 180g di carne 100% bovina, e My Selection CHICKEN , a base di 100% petto di pollo. I clienti potranno contare sull'origine della carne, in entrambi i casi proveniente da allevamenti italiani, abbinata a ingredienti di alta qualità.

Nel My Selection BBQ il gusto dolce della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP incontra l'Aceto balsamico di Modena IGP, per unirsi al formaggio gouda stagionato e alla salsa coleslaw, realizzata con verdure croccanti tra cui il cavolo cappuccio. Bacon croccante e insalata completano il panino. Protagonista del My Selection EGG è l'uovo fresco italiano, preparato al momento, che si unisce a formaggio natural cheddar, insalata, salsa ranch, cetrioli e bacon croccante. Il My Selection CHICKEN è irresistibile grazie alla deliziosa salsa ai pomodori gialli campani e al Provolone Valpadana DOP, un formaggio semiduro a pasta filata tipico della cucina meridionale ma prodotto anche nel Nord d’Italia. Immancabili cipolla croccante, insalata e pomodoro.

Bastianich si è detto entusiasta di questa collaborazione con McDonald's che durerà tre anni. "Questa collaborazione ha per me un significato particolare - ha confidato -. Quando ero bambino vedevo l’insegna di McDonald's dalla finestra di casa, nel Queens, e molti dei miei ricordi sono legati proprio a quel posto. E' lì che ho assaggiato il mio primo hamburger, accompagnato da mia nonna Erminia perché mi ero comportato bene. Essendo cresciuto in una famiglia di esuli istriani grazie agli hamburger riuscivo a sentirmi un po' più americano. Oggi la collaborazione con McDonald's e il progetto My Selection mi fanno rivivere la mia doppia anima: gusto tipico americano e ingredienti italiani di qualità. Italia e Stati Uniti insieme, come nella mia storia".

"E' una collaborazione che rappresenta un tassello importante nella nostra ricerca di un gusto e di una qualità sempre migliori e che sappiano procedere affiancati", sottolinea Dario Baroni, Direttore Marketing di McDonald's Italia. "Grazie a Joe Bastianich - spiega - possiamo infatti raccogliere una doppia sfida: da un lato creare un nuovo mix di sapori che esalti al massimo il gusto, fatto dalla combinazione di ingredienti più tradizionali e altri più inconsueti, dall'altro continuare a valorizzare le eccellenze del nostro territorio grazie all'utilizzo di ingredienti di qualità e di provenienza italiana".

Con la linea di burger My Selection McDonald's promuove concretamente il Made in Italy, valorizzando prodotti DOP (d'origine protetta) e IGP (d'indicazione geografica protetta). Gli ingredienti scelti da Bastianich, oltre ad essere tutti di alta qualità, sono infatti caratterizzati da una forte identità italiana grazie alla collaborazione con i consorzi dei prodotti tipici presenti nei tre panini. In particolare, per My Selection McDonald’s ha acquistato 6.150 kg di Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP, 2.050 kg di Aceto balsamico di Modena IGP e circa 55 tonnellate di Provolone Valpadana DOP.