Genova si veste di blu per il “fuorisalone”: sei giorni di eventi per far scoprire le bellezze della città

L'appuntamento più significativo, martedì 20 settembre, rinnova la collaborazione avviata nel 2015 tra l'ospedale pediatrico Gaslini e il Salone Nautico. Una serata benefica dal titolo “Lights in the blue”, ispirata al mare e all'acqua e ospitata sulla Terrazza del Padiglione Blu . Sarà un viaggio popolato di luci, con acrobati e danzatori aerei che interagiranno con immagini proiettate su un grande schermo acqueo.



“Siamo felici di questa collaborazione all'insegna della solidarietà per l'Istituto Gaslini e i suoi studi scientifici contro le malattie più gravi e invalidanti che colpiscono i bambini - commenta Pietro Pongiglione, presidente dell'Istituto -. I fondi raccolti andranno a sostenere la ricerca, da sempre fiore all'occhiello” dell'ospedale pediatrico genovese.



Nel corso della settimana, poi, le occasioni saranno davvero tante. Si potrà fare un tuffo nel passato, visitando le botteghe storiche di Genova, oppure osservare la città da un punto di vista inedito, alla scoperta degli atrii dei palazzi storici di via Garibaldi, eccezionalmente aperti per il pubblico del Salone. Il programma completo su genovainblu.it