DS4 PureTech, la Citroen premium

09:30 - Da quando Citroen ha lanciato i modelli DS, ne ha venduti soltanto in Europa 300 mila, di cui 200 mila sono clienti nuovi per la Casa francese. La percentuale di conquista è quindi altissima e dimostra che la gamma DS può andar da sola anche senza il nome Citroen alle spalle. Ecco perché il nome DS è destinato a diventare un sub-brand del costruttore transalpino, un poʼ come Lexus per Toyota o Infiniti per Nissan. È lʼobiettivo è conquistare i mercati globali, perché DS è forte anche in Cina.

Il 2015 della gamma si apre con la rinnovata DS4, che Tgcom24 ha provato a Parigi nella versione PureTech. Monta un leggero e brillante motore 3 cilindri di soli 1.200 cc, ma forte di 130 CV e con cambio a 6 marce e Start&Stop di serie. Un motore compatto, la cui coppia è superiore a regimi medi e bassi, anche per la presenza della sovralimentazione turbo che esalta le qualità dinamiche della DS4 e consente a Citroen di rilanciare una gamma benzina sacrificata nellʼultimo decennio dal boom dei turbodiesel. La DS4 PureTech ha uno scatto invidiabile per la categoria, e che rende la due volumi francese agile come i modelli più piccoli. Dallʼesperienza Citroen trae poi la silenziosità e lʼassenza di vibrazioni e rollìo che rendono proverbiale la qualità di marcia della marca transalpina, anche quando lʼauto sale di giri e avvicina la zona rossa del contagiri.

Il cambio a 6 marce è morbido e preciso, con innesti rapidi e intuitivi. Un comfort da auto premium. Discorso comfort che traspare anche allʼinterno dellʼauto, coi bellissimi rivestimenti in pelle del nostro allestimento e i sedili avvolgenti di tipo sportivo, con funzione massaggio e regolazione lombare inclusa. Il binomio parabrezza panoramico e assetto leggermente rialzato favoriscono la visibilità dal posto guida, a tutto vantaggio della sicurezza e del piacere di guida. Lʼabitacolo è magnificamente insonorizzato, grazie ai materiali fonoassorbenti nel vano motore, nel cofano e nelle portiere. Look hi-tech per la strumentazione, con tre tachimetri circolari eleganti e funzionali e unʼaccuratezza dei dettagli che non ci sorprende per il know-how Citroen in fatto di comfort, e lo dimostrano i tanti vani portaoggetti posti in ogni luogo utile dellʼabitacolo.

Il grande display centrale per lʼinfotainment, il computer di bordo e il navigatore impreziosiscono la DS4 PureTech. Qualcosina su cui storcere il muso cʼè: i vetri posteriori bloccati non ci sembrano una scelta azzeccata per la categoria. Contrariamente alla scelta strategica di puntare molto sulle carrozzerie bicolore, in voga anche su altri modelli DS. I prezzi della DS4 PureTech partono da 22.350 euro per la versione dʼingresso Chic, ben accessoriata coi suoi fendinebbia con funzione Cornering, il regolatore/limitatore di velocità con Controllo di trazione, i retrovisori esterni riscaldabili elettricamente.