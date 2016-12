Nuova Serie 1, la BMW “piccola”

08:00 - Ha dieci anni e un poʼ li dimostra, nonostante i vari restyling, ma adesso è ora di cambiare. BMW lancerà presto la nuova Serie 1, il suo modello entry level di gamma, venduto in oltre due milioni di unità nel mondo. Molti gli interventi sul design esterno, dove cambia sia la sezione frontale che posteriore. Gli ambienti interni sono più ricchi e finalmente premium, laddove prima dominava unʼidea di sportività più spartana, “nuda e pura”. Restano le due carrozzerie a tre e cinque porte. I gruppi ottici completano definitivamente il passaggio ai Led.

La gamma motori resta incredibilmente versatile e conterà 5 motori benzina e 4 diesel, per potenze da 110 a 326 CV. È stata interamente rinnovata, ora è tutta Euro 6 e si va dalla inedita versione 116d, super efficiente coi suoi 3,4 litri di gasolio per fare 100 km nel ciclo misto e con emissioni di CO2 di soli 89 g/km, fino alle potenti motorizzazioni biturbo e alla vera sportiva BMW M135i da 326 CV, capace di scattare sullo 0-100 in appena 4,7 secondi. Ma la vera rivoluzione sta nellʼadozione dei motori a 3 cilindri che già abbiamo visto sulle nuove MINI. Per i più esigenti, la “piccola” BMW è sempre disponibile in versioni a trazione integrale xDrive e col cambio automatico Steptronic a 8 rapporti. Le altre versioni sono a trazione posteriore.

Tutte le versioni della nuova BMW Serie 1 dispongono di climatizzatore automatico, del sistema di gestione iDrive con display ad alta definizione da 6,5 pollici. La gamma di sistemi di assistenza alla guida BMW ConnectedDrive è arricchita dallʼActive Cruise Control e dall’ultima generazione di Park Assistant col supporto di telecamera di retromarcia. A richiesta sono disponibili l’assetto adattivo, l’assetto sportivo M, lo sterzo variabile sportivo e l’impianto frenante sportivo M. Tutti i modelli della nuova BMW Serie 1 sono dotati di serie di una carta SIM, integrata nella vettura, che consente l’utilizzo di funzioni come la chiamata di emergenza automatica e altre, future possibili con la connessione online. Lʼarrivo è previsto a primavera inoltrata.