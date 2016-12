09:30 - Possente, scultorea, forzuta coi suoi 200 cavalli epperò regale nella dinamica di marcia. Le aggettivazioni si sprecano per Yamaha VMax, leggendaria muscle-bike giapponese che celebra i 30 anni dallʼesordio del primo modello. E per lʼanniversario Yamaha lancia la serie speciale Carbon Edition, caratterizzata dallʼesclusivo colore Grigio Matto che, di fatto, entra nella gamma colori della supernaked nipponica con motore 4 cilindri.

Prodotto davvero speciale, Yamaha VMax Carbon Edition fa propri il sistema di scarico Akrapovic di tipo sportivo, e i parafanghi, le carene laterali e la cover del serbatoio in fibra di carbonio. Il motore è sempre il V4 di 1.669 cc, capace di erogare 200 CV di potenza e produrre accelerazioni e riprese devastanti. La VMax Carbon Edition è una versione celebrativa, che a listino costa 22.500 euro, ma Yamaha ha intenzione di affidare la moto al programma Yard Built, che vede i più importanti customizzatori del mondo personalizzare le creature della Casa nipponica. Il primo ad essere chiamato in causa è il preparatore tedesco Jens vom Brauck (più noto come JvB-moto), già al lavoro nella sua officina nei pressi di Colonia.

Il telaio della Carbon Edition è a doppio trave a diamante, in alluminio. I freni, potenti ed efficienti, prevedono il doppio disco da 320 mm di diametro sulla ruota anteriore, con pinze radiali a 6 pistoncini, e disco posteriore da 298 mm. Estremamente generosa la gommatura, la ruota posteriore da 18 pollici ha larghezza 200 mm. Insieme alla sua versione speciale, Yamaha lancia anche la rinnovata versione standard di VMax, disponibile nelle colorazioni Matt Grey, Power Black e Solar Black al prezzo di 18.990 euro, franco concessionario incluso.