Clio Costume National, la serie speciale

09:30 - La versione Costume National di Renault Clio è stata un successo: da aprile a oggi è stata venduta in 11 mila esemplari e ha fatto della compatta francese una delle tre auto straniere più vendute dʼItalia nellʼanno in corso. Tra i ventenni (fascia dʼetà 20-29 anni) è addirittura la più venduta in assoluto del 2014. Giusto ‒ devono aver pensato in Renault ‒ celebrarla con un’edizione limitata di soli 100 esemplari, tutti numerati e dotati del motore turbodiesel 1.5 dCi da 75 CV.

La Renault Clio Costume National edizione limitata estremizza i canoni di stile della celebre griffe di abbigliamento Costume National, come il colore Bianco Ghiaccio della carrozzeria e i toni grigi. La vettura è un vero gioiello dal punto di vista tecnologico e dello stile: ha i cerchi in lega da 17 pollici diamantati Grey, i fari diurni a LED, il navigatore Smart Nav con telecamera di parcheggio e touchscreen da 7 pollici, che integra i servizi radio, navigatore, telefono con vivavoce Bluetooth. E ancora i sensori luce e pioggia per lʼattivazione dei fari e dei tergicristalli, il climatizzatore automatico. La carrozzeria riproduce la tipica tonalità di grigio di Costume National sulla calandra anteriore, sulle cornici cromate dei fendinebbia, sulle minigonne laterali e sul portellone posteriore.

Il colore grigio prevale anche nellʼabitacolo, offrendo un’immagine elegante e ricercata e contraddistinguendo la cover del volante, la base del cambio e le bocchette di ventilazione. Vero valore aggiunto dellʼauto è la borsa Tokyo Bag, disegnata personalmente per la Clio da Ennio Capasa, il patron della Casa di moda, la cui trama impiega lʼesclusivo pellame laminato ad effetto 3D della maison, e che impreziosisce anche i retrovisori esterni, la cuffia del cambio e, in opzione, il tetto. La Renault Clio Costume National edizione celebrativa sarà disponibile da gennaio 2015 al prezzo unico di 18.400 euro.