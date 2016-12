Camper, il più sicuro al mondo è Mercedes

09:00 - I professionisti del trasporto lo conoscono bene: Mercedes Sprinter è uno dei furgoni più funzionali e pratici sul mercato. Ma la sua versatilità guarda anche al tempo libero, perché Mercedes non disdegna di proporlo come camper, e anche in questo caso batte molti record. Grazie allʼallestitore specifico Hymer ‒ partner di Mercedes da quasi 45 anni ‒ arriva ora il Campervan Hymer ML-T, il cui obiettivo è quello di essere il camper più sicuro del mondo.

Il motorhome tedesco è proposto in unʼampia gamma di versioni in base alla lunghezza, al passo e alle motorizzazioni diesel a 4 e 6 cilindri, con potenze che vanno dai 95 ai 190 CV. Moderne anche le trasmissioni, perché Hymer ML-T sfrutta lʼautomatico a doppia frizione di casa Mercedes. Ma il vero primato del camper è di essere il primo al mondo dotato di Crosswind Assist, un dispositivo che, utilizzando i sensori dellʼESP, attiva le protezioni aerodinamiche contro le folate di vento laterale. Questi veicoli, vista la loro ampia superficie laterale, sono più sensibili al vento che soffia lateralmente di quanto lo siano gli autoveicoli. Il Crosswind Assist, che equipaggerà di serie il camper, si attiva in automatico quando il vento soffia a 80 e più km/h. Mercedes Hymer ML-T è inoltre dotato di fari ad elevata profondità, del sistema di aiuto al mantenimento della corsia di marcia (Lane Keeping Assist), della spia per gli angoli ciechi sui retrovisori esterni e altre dotazioni proprie delle vetture Mercedes.