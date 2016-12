Olimpiadi, manuale degli jihadisti: come compiere attentati e stragi

Ma non basta: viene anche spiegato come accoltellare e avvelenare, prendere ostaggi e creare falsi allarmi. I terroristi si rivolgono anche ai cosiddetti "lupi solitari" e li invitano ad andare a Rio.



A Rio in arrivo 007 provenienti da cento Paesi - Per contrastare questo pericolo agenti di intelligence di circa cento Paesi integreranno la polizia federale brasiliana dalla prossima settimana per garantire la sicurezza durante le Olimpiadi di Rio, ha annunciato il ministro della Giustizia, Alexandre de Moraes. Oltre a mezzi blindati in strada e caccia in volo pronti ad abbattere qualsiasi velivolo non autorizzato, le autorità stanno pensando di installare anche dei disturbatori di frequenze cellulari (jammer) attorno alle installazioni olimpiche, per prevenire attentati con bombe telecomandate.



''Abbiamo questi strumenti ma non possiamo bloccare il segnale indiscriminatamente solo per impedire un eventuale attentato. Dobbiamo usare il buon senso, abbiamo bisogno di informazioni precise prima di usare tali strumenti'', ha riferito Andrei Rodrigues, responsabile sicurezza per i grandi eventi del ministero della Giustizia.