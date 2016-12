Polizia belga alla caccia di un nuovo terrorista: "E' armato e pericoloso"

La lista dei ricercati è stata fornita dalle autorità francesi alle forze di sicurezza spagnole martedì, il giorno stesso degli attacchi a Bruxelles. Il dossier è stato diffuso a tutte le unità di polizia spagnole in servizio alla frontiera con la Francia.



Nell'elenco - secondo il quotidiano La Vanguardia - oltre al siriano Naim Al Hamed, c'è il belga Mohamed Abrini, 31 anni, di Berchem-Ste-Agathe. E c'erano anche i nomi dei tre kamikaze che si sono fatti esplodere nell'aeroporto di Zaventem e alla stazione della metropolitana di Maalbeek: Naijm Laachraoui, 20 anni, alias Sofiane Kaya; l'artificiere nato in Marocco ma di nazionalità belga ed i due fratelli Ibrahim e Khalid El Bakraoui.



Nel dossier non si specificano i ruoli di Abrini e Al Hamed negli attacchi. I video delle telecamere di sicurezza a circuito chiuso della metro di Maalbeek hanno ripreso un uomo con un borsone che accompagnava il kamikaze Khalid El Bakraoui. E anche le riprese fatte a Zaventem rivelano la presenza di un terzo uomo (quello con cappello ed occhiali) con Ibrahim El Bakraoui e Najim Laachraoui.



L'altro super ricercato Abrini - Mohamed Abrini, 30 anni, è la persona filmata con Abdeslam l'11 novembre in una stazione di servizio sull'autostrada tra Parigi e Bruxelles. "Samir Bouzid" e "Soufiane Kayal" sono i nomi su false carte d'identità belghe presentate da due uomini che hanno varcato la frontiera tra Austria e Ungheria il 9 settebre con Abdeslam.