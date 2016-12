Jihadisti fanno strage a Charlie Hebdo: dodici morti al grido di "Allah Akbar"

01:34 - Una giornata di terrore e sangue a Parigi "nel nome di Allah". A questo grido due terroristi hanno aperto il fuoco e ucciso 12 persone nella sede del giornale satirico Charlie Hebdo. I killer sarebbero Said e Cherif Kouachi, fratelli jihadisti franco-algerini di 32 e 34 anni, tornati in Francia quest'estate dopo aver combattuto in Siria. Con loro un complice, Amid, di appena 18 anni. I tre sono stati identificati e localizzati a Reims.

Otto i giornalisti uccisi e due i poliziotti freddati durante la fuga, uno dei quali finito in quella che le immagini di una testimone descrivono come una vera e propria esecuzione. Le altre vittime sono un impiegato e un ospite. Oltre ai 12 morti, 11 sono i feriti, quattro dei quali in condizioni gravissime, da ore nelle mani dei chirurghi dell'ospedale della Pitiè-Salpetriere.



Sotto i colpi del commando sono caduti Charb, il direttore, e i popolarissimi disegnatori satirici Wolinski, Cabu, Tignous e Honorè. Li hanno cercati, uno per uno, in particolare Charb, autore di un'ultima vignetta tragicamente profetica, in cui scherzava su possibili attacchi terroristici imminenti in Francia. E sono stati uccisi anche l'economista Bernard Maris, che aveva una rubrica su Charlie Hebdo, con lo pseudonimo di Oncle Bernard; un addetto alla portineria; un poliziotto accorso in bicicletta dal vicino commissariato e un altro che era di guardia all'interno della redazione.



"Allah Akbar", hanno gridato i terroristi uscendo, filmati dall'alto in un video che i media francesi si stanno impegnando a pubblicare solo "depurato" delle scene più crude. "Abbiamo vendicato il profeta", "abbiamo ucciso Charlie Hebdo, siamo di Al Qaeda": queste le altre urla deliranti dei terroristi, i quali durante alcuni interminabili minuti hanno compiuto una mattanza scientifica, chiedendo ai giornalisti il loro nome prima di giustiziarli.



I killer sono fuggiti su un'auto, abbandonata dopo uno scontro con un veicolo guidato da una donna: i tre hanno minacciato un altro automobilista e si sono allontanati con la sua auto. E proprio nell'auto gli agenti hanno trovato le carte d'identità dei tre, riuscendo a identificarli.



L'elenco delle vittime - Questo l'elenco ufficiale delle vittime dell'attacco terrorista, diffuso dalle autorità francesi dopo il riconoscimento dei corpi. Stephane Charbonnier, alias Charb, vignettista e direttore; Georges Wolinski, vignettista; Jean Cabut, alias Cabu, vignettista; Bernard Verlhac, alias Tignous, vignettista; Philippe Honorè, vignettista; Bernard Maris, economista ed editorialista; Elsa Cayat, psicologa e giornalista; Michel Renaud, ex consigliere del sindaco di Clermont Ferrand; Mustapha Ourrad, correttore di bozze; Fréderic Boisseau, addetto alla portineria; Franck Brinsolaro, poliziotto; Ahmed Merabet, poliziotto.