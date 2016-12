Aereo caduto, minacce telefoniche agli omonimi di Lubitz di Montabaur

08:04 - Lubitz non è un cognome molto diffuso, nella zona di Montabaur, in Germania, cittadina di origine del copilota responsabile del disastro aereo della GermanWings, e qualcuno in queste ore ha iniziato a prendere di mira tutti quelli che si chiamano così con insulti e minacce telefoniche. "Non abbiamo niente a che fare con lui - risponde una signora - ho solo la sfortuna di portare lo stesso cognome del 27enne".

"Ci stanno prendendo d'assalto: da ore riceviamo minacce e insulti telefonici. Mio nonno ha 80 anni e cose del genere non gli fanno certo bene". "Siete parenti di quel maiale di Lubitz, buonanotte", dice la voce della chiamata anonima. "Suona quasi come una minaccia di morte, pensiamo di rivolgerci alla polizia", ha aggiunto. "Non siamo parenti di Andreas Lubitz e non vorremo esserlo", ha risposto un altro omonimo.