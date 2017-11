Canada, il primo ministro prima incontra l omologo ucraino e poi si trasforma in Superman

Giornata impegnativa quella di Halloween per il primo ministro canadese Justin Trudeau, che prima incontra il suo omologo ucraino Volodymyr Groysman, negli abiti di Clark Kent (l'identità segreta di Superman, ndr), e poi scende le scale del palazzo del Parlamento di Ottawa svelandosi come il super eroe dei fumetti giusto in tempo per la foto di famiglia. L'immagine con moglie e figli in costume è stata poi diffusa sui social network con l'augurio di un "Super-Halloween"