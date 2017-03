Berlino, ministro: proporremo legge contro messaggi odio sui social

Il ministro tedesco della Giustizia, Heiko Maas (Spd), ha annunciato che proporrà una legge che sanzioni con multe fino a 50 milioni di euro i social media che non rimuovono entro 24 ore dalla segnalazione contenuti illegali come parole d'odio o fakenews diffamatorie. Le aziende del settore, ha spiegato Maas, avranno tempo fino alla fine di questo mese per migliorare le misure di contrasto.