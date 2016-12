Expo 2015, gli insetti nel piatto: organizzata la prima degustazione in Italia

Dalle tartine con grilli e cavallette agli snack di coleotteri: sono le "prelibatezze" servite nell'ambito della prima degustazione di insetti in Italia organizzata presso l'Expo di Milano. Sono tanti gli esperti che hanno definito questi animali come "il cibo del futuro", principale fonte di sostentamento per l'umanità quando le terre da coltivare finiranno e il mondo sarà abitato da nove miliardi di persone.