Il debito pubblico torna a salire: una zavorra per la nostra economia

03:00 - La rilevazione è della Banca d'Italia: ad ottobre, il debito pubblico del nostro Paese è arrivato a quota 2.157,5 miliardi di euro (+87,7 miliardi nei primi dieci mesi del 2014). Un aumento che naturalmente deve preoccupare il nostro Paese, chiamato a rispettare i target di bilancio stabiliti dall'Unione europea e a pagare gli interessi maturati sul debito.

Nonostante gli sforzi fatti per contenerlo, il debito pubblico – ovvero il complesso dei debiti contratti dallo Stato per coprire il proprio fabbisogno finanziario – continua a crescere ad un ritmo sostenuto: soltanto nei primi dieci mesi del 2014, spiegano a via Nazionale, il debito è aumentato di 87,7 miliardi.

Ma oltre a rendere impegnativo il conseguimento degli obiettivi di bilancio imposti da Bruxelles (rapporto deficit/PIL al 3% e rapporto debito/PIL al 60%), un elevato debito pubblico richiede anche alte spese per pagarne gli interessi.

Dal 2010 al 2013, l'Italia ha pagato interessi sul proprio debito pubblico per 318 miliardi di euro, secondo quanto comunicato dall'ISTAT alla Commissione europea nell'aprile scorso. Dal 1980, il nostro Paese ha pagato in termini di interessi oltre 3 mila miliardi di euro. Un'enormità. Soldi che, almeno in una parte, avremmo potuto dirottare su altri capitoli di spesa e che, invece, abbiamo usato per ripagare i nostri creditori.

Ma chi detiene il debito pubblico? Secondo i dati diffusi dalla Banca d'Italia nel dicembre scorso, circa il 35% del debito italiano è detenuto da banche e altri intermediari finanziari, il 30% dagli investitori stranieri, circa il 13% dai risparmiatori italiani. Mentre il restante 10% è diviso tra la Banca d'Italia e la Banca centrale europea.

Per quanto riguarda il rapporto tra il debito e il PIL del nostro Paese, quest'ultimo è cresciuto sensibilmente dall'inizio della crisi economica fino a toccare il 132% (nel 2007, era al 103%). Siamo quindi molto lontani dal raggiungere il rapporto debito/PIL ritenuto ideale dall'Unione europea e fissato al 60%. Le cause? La mancata crescita del Prodotto interno lordo, in primis: in termini reali, il PIL italiano ha perso 9 punti percentuali dall'inizio della recessione.

Inoltre, come se non bastasse e come ricordato a più riprese anche dal ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, siamo stati penalizzati anche dalla bassa inflazione. Il Prodotto interno lordo, utilizzato nel rapporto con il debito, è infatti quello nominale (ovvero il PIL reale sommato all'inflazione). Quindi, in pratica: più l'inflazione è alta, maggiore è il denominatore. Maggiore è il denominatore (a deficit invariato) più il rapporto tende a calare.