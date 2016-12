Routine della felicità per le vacanze di Natale

1 LA COLAZIONE PERFETTA – Ogni giorno andiamo di fretta e finiamo per ingurgitare il caffè al bar o in casa quando il cielo è ancora buio. Ecco la bella notizia: almeno durante le vacanze puoi concederti di seguire i tuoi ritmi. Prepara la colazione con ciò che ami di più, apparecchia con cura e, da solo o con la famiglia, gustati la bellezza del giorno che inizia.



2 FATTI UN REGALO – Da quanto non ti fai un regalo? Non deve trattarsi di un sogno nel cassetto o qualcosa di costoso: basta una piccola cosa, purché sia un pensiero in grado di farti davvero sorridere. Solo tu sai di che cosa hai bisogno, impara a pensare al tuo benessere.



3 ESCI DI CASA – Secondo l'OMS bastano venti minuti ogni giorno dedicati a una passeggiata per migliorare il fisico e l'umore. Evita le ore di folla, esci di casa senza un motivo particolare, solo per camminare e goderti le luci della città deserta, l'aria fredda dell'inverno. Il solito paesaggio cittadino è reso magico dalle luminarie di questo periodo: uno spettacolo per gli occhi e lo spirito.



4 SCRIVI UNA CARTOLINA – La cassetta della posta ormai ospita quasi esclusivamente bollette e volantini pubblicitari. Inverti la tendenza. Prenditi tempo per scrivere una cartolina o un biglietto per una persona cara: sarà una sorpresa bellissima e non solo per chi lo riceve, ma un momento speciale anche per te.



5 FAI I CONTI CON TE STESSO – L'anno vecchio sta per andarsene, con le sue speranze e le sue difficoltà: che cosa hai imparato dai mesi trascorsi? Rivedi, fra te e te, l'ultimo anno, accogli l'insegnamento dei momenti più difficili e pensa a cosa puoi cambiare, ti darà energia e forza.



6 RISCOPRI GLI AMICI – I legami con le persone autenticamente positive sono una forza e aumentano la nostra ispirazione quotidiana, aggiungendo divertimento, entusiasmo e amore alla nostra vita. Il tempo libero delle vacanze è il momento giusto per chiamare chi desideri davvero sentire e organizzarsi per un caffè insieme, una cena o un gioco di società, figli e partner compresi.



7 CREA IL TUO NIDO – A Natale c'è voglia di intimità. Spesso può farsi sentire anche una certa stanchezza, soprattutto se i mesi precedenti sono stati pesanti. In casa crea una nicchia comfort dove rifugiarti: divano, tanti film, libri, lavoretti di bricolage e tutto ciò che accende la tua fantasia sono i benvenuti.



8 ACCENDI UNA LUCE – L'inverno è la stagione in cui la luce solare raggiunge il livello più basso: un fenomeno che può avere effetti negativi sull'umore. Tante culture, in ogni parte del mondo, celebrano questo periodo con l'accensione di lampade e candele, simbolo di rinascita. Anche se vivi da solo non è un buon motivo per evitare gli addobbi: accendi una fila di luci in cucina oppure lungo la libreria, aggiungi una lanterna sul davanzale e una candela al centro del tavolo. Scalderanno il cuore.



9 GODITI LA LENTEZZA – Anche tu a volte hai la sensazione che la vita stia scorrendo troppo in fretta? Fermati, è l'unico modo per ritrovare il tuo tempo. Coccolati, riempi la giornata di cose belle: fare giardinaggio, dipingere o cucinare, una nuotata in piscina o alle terme, una serata in ozio senza fare nulla di particolare sono le piccole cose in grado di contribuire alla nostra felicità quotidiana.



10 ESPRIMI I TUOI DESIDERI – L'anno nuovo arriva e ciò che porta con sé è un simbolo: la possibilità, ancora una volta, di ripartire da zero. Ascolta il tuo cuore, dai voce ai tuoi bisogni e sfrutta i post it per appendere in giro per casa i tuoi desideri per il 2016. Vincere alla lotteria? Non è impossibile, ma ricorda che… per costruire attivamente un progetto nella tua vita presente è meglio puntare su ciò che dipende da te e non da altri per la sua realizzazione.