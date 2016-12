Il Natale ti stressa? Dieci cose da fare per dimenticare l'ansia

Secondo gli esperti stress e ansia sono in agguato: durante le festività natalizie depressione e malesseri sono in aumento. L'effetto negativo delle corse ai regali e le cene con i parenti possono influire su stanchezza e nervosismo. Ecco come combattere il senso di vuoto e la tristezza in dieci mosse.

1 SOLO PER TE – Una manicure con un colore speciale, il pediluvio a fine giornata, un vestito che ti fa sentire bella: fatti un regalo. Abbiamo bisogno di dedicare a noi stesse attenzione, amore, cura. Le coccole ci fanno sorridere e sentire meglio.



2 TRASFORMA – Durante il periodo natalizio sale la voglia di comfort. Addobba casa, fallo per te stessa e assapora la magia di un rifugio tutto tuo. Sì ai fili di lucine, la parete da tinteggiare con un nuovo colore, un tappeto colorato e caldissimo.



3 UNA COSA NUOVA – Inizia a meditare, ritrova un hobby dimenticato, buttati alla scoperta di un'attività che ti incuriosisce. Le novità portano gioia, entusiasmo e permettono di riscoprire il piacere del tempo libero.



4 ESCI! – Indossa sciarpa, cappello e un paio di scarpe comode. Mezz'ora ogni giorno da dedicare a una passeggiata ti aiutano a stare in forma e migliorano l'umore. Grazie al potere terapeutico dell'aria aperta combatti la tristezza e stimoli le endorfine.



5 AI FORNELLI – Sfrutta le ferie per preparare tante cose buone fatte a mano: pane, biscottini allo zenzero, ma anche… qualche zuppa o sugo da congelare! Oltre a deliziare il palato, saranno perfetti da scongelare quando vai di fretta.



6 IMPARA A DIRE NO – Fra pranzi interminabili e visite ai parenti le feste possono trasformarsi in un tour-de-force. Inizia a scegliere ciò che ti fa stare bene veramente. Con educazione inizia a sottrarti e limitare le situazioni negative: è un tuo diritto.



7 PUNTA SULLA LANA – Secondo gli studi lavorare a maglia combatte lo stress. Realizzare una coperta di lana a quadretti è facile. Scegli un negozio in cui siano presenti persone simpatiche disposte a insegnarti i primi passi e punta sui tuoi colori preferiti.



8 PROFUMI DEL CUORE – Secondo gli studi mandarino e arancio dolce favoriscono rilassamento e buon umore. Gelsomino, ylang-ylang e mirto per ritrovare la connessione con il femminile. Vaniglia antistress: via libera all'aromaterapia con il diffusore di oli essenziali.



9 PIACERE VS DOVERE – Nessuno ti obbliga a essere presente a ogni cena di famiglia, fare regali a tutti o preparare pasti perfetti. È il tuo senso del dovere a influenzarti: un'ottima ragione per cambiare modalità e scegliere la leggerezza.



10 RELAX – Cogli l'opportunità delle feste per dedicarti al tuo benessere e scopri il piacere di ritrovare la connessione con il tuo corpo. Dal nuovo taglio di capelli al pomeriggio alle terme o un massaggio scrub con olio e sale fino, l'umore salirà alle stelle.