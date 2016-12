Dieci idee divertenti per la manicure

1 LATO DARK – Ami il colore nero? Trasforma il tuo lato dark con sfumature iridescenti e bagliori metallici. Sperimenta le varianti viola o blu per un sabato sera sul dance floor.



2 ROSE, CHE PASSIONE – Intrecci bianchi su uno sfondo color crema, beige o rosa. Brillantini e rose stencil per unghie perfette, da creare come la tavolozza di un artista.



3 STILE ESSENZIALE – Una linea nera che spezza l'omogeneità di un fondo chiaro (o viceversa!), da declinare sui toni del nero, grigio o blu. Ideale per movimentare la giornata in ufficio.



4 ELEGANZA CLASSICA – Effetto lucido, smalto perfetto e come unica eccezione un colore differente. La manicure ideale per l'ufficio. Ironia senza perdere di vista l'eleganza.



5 VOGLIA DI VACANZE – Spirali, decorazioni intriganti e una conchiglia da evocare tramite sfumature tono su tono. Una manicure all'insegna dell'azzurro per combattere la nostalgia dell'estate con un'onda di colore.



6 GIOCO DI COLORI – Uguali e diverse: alternare stili diversi sulle unghie ti permetterà di giocare con la fantasia e dare spazio alla creatività. Ricorda che è importante alternare una decorazione importante con una più sobria in modo da evitare gli eccessi.



7 UNGHIE GIOIELLO – Glitter e sfumature brillanti per creare un gioco di luce. Le tue mani attireranno l'attenzione di tutti. Un pizzico di buon umore nel grigiore invernale.



8 AMI GIOCARE? – Fiori come fumetti e colori intensi: se ti senti creativa e ami essere originale ecco la manicure che fa per te. Per non prendersi troppo sul serio e affrontare con ironia l'inverno.



9 COME UN QUADRO – Se ami le fantasie geometriche, impara a puntare sui colori. Trasforma la manicure in una decorazione intrigante prendendo ispirazione da cartoons e pop art. Osa un pizzico di pazzia.



10 DITA PREZIOSE – Anelli di forme e diverse, ecco la tendenza per chi ama le unghie e desidera puntare tutta l'attenzione sulle mani. Scegli gioielli e bijoux di provenienze diverse, acquistati in viaggio, per un look dal sapore orientale.