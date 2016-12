Come trasformare la casa in un rifugio anti-inverno

Osserva la tua casa , guardati intorno, ascolta le sensazioni profonde . L' organizzazione dell'ambiente domestico influisce profondamente sul nostro stile di vita, perché la casa in cui viviamo influenza l'umore della giornata e il benessere mentale . In natura l'inverno segna il tempo del riposo: è il momento giusto per fare ordine e trovare la via della pace interiore . Dieci strategie da scoprire per trasformare la tua casa in un rifugio dell'anima.

1 FENG SHUI – Secondo il Feng shui l'energia vitale, Ch'i, ha bisogno di fluire liberamente e in modo spontaneo, ecco perché è importante alleggerire l'ambiente e accettare di liberarsi di oggetti che non fanno più parte della nostra storia.



2 ORDINE – I regali dell'ex, la cornice che non hai mai avuto il coraggio di buttare, il regalo della zia: è arrivato il momento di eliminare ciò che non ti rappresenta. Di' che si sono rotti e inizia a goderti una casa ricca di energia positiva.



3 COLORE – Ridipingere le pareti porta luce e vitalità. Aggiungi una parete dalle sfumature rosse o arancioni in salotto: secondo gli studi facilita le conversazioni migliorando i rapporti sociali. Il bricolage è divertente e gratificante.



4 ACCUMULI – Sfrutta il cambio stagione per fare pulizia nell'armadio. Regala alle amiche, dona a chi bisogno e tieni per te solo ciò che indossi veramente. Dalle ricerche emerge che l'altruismo migliora la salute del cuore e della mente.



5 CALORE – Durante la brutta stagione abbiamo bisogno di potenziare l'effetto comfort. Aggiungi un tappeto morbido e crea un angolo relax dove leggere, fare un puzzle, meditare: un'ottima occasione per iniziare a fare stretching.



6 TEMPO – Sfrutta il freddo per concederti più serate casalinghe. È il momento perfetto per tornare su un vecchio hobby o scoprire nuovi passatempi. Dalla maglia al découpage avere un hobby migliora l'umore e allena il cervello.



7 PROFUMO – Regalati un diffusore per essenze. Grazie all'aromaterapia ti rilassi, combatti l'invecchiamento e purifichi l'aria di casa. Consigliati gli oli essenziali di lavanda, Neroli o arancio dolce, che porterà allegria calmando la mente.



8 NATURA – Piante grasse, felce, ficus benjamin, anthurium, spatifillo e crisantemo aiutano a depurare l'aria di casa, contrastando l'inquinamento elettromagnetico. Le piante portano energia vitale e prendersene cura è una terapia per la mente.



9 VOGLIA DI LUCE – Dipingi le pareti della cucina di giallo. Secondo il Feng shui questo colore porta energia e vitalità. Aggiungi una cassetta con tante erbe aromatiche per dare profumo ai tuoi piatti e portare un pizzico d'estate fra le pareti di casa.



10 ENERGIA POSITIVA – Posiziona un geode di ametista in salotto: aiuterà a assorbire le tensioni dei litigi, favorendo l'energia spirituale. In camera da letto consigliata la celestite, considerata la pietra dell'angelo custode, in grado di proteggere il sonno e favorire la meditazione.