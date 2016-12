Cappotto cammello: un must have dell’Autunno-Inverno 2016

Doppiopetto, oversize o in stile trench, il cappotto cammello è un evergreen che torna a imporsi sulle passerelle dell’Autunno-Inverno 2016. Affascinante per il suo sapore retrò, naturale in tutte le sue sfumature, il capospalla in tinta camel diventa urban-cool in abbinamento a jeans e sneakers, si rende più chic in combinazione a ensemble in total black e soprattutto sa accompagnare sia outfit scuri che in tinte chiare. Ecco i must have del momento!