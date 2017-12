Via la noia dalle feste, le dieci attività adatte a tutta la famiglia

1) Karaoke - Adatto a tutte le età, il cantatu può essere un'idea divertente per un pomeriggio alternativo. Potete suddividervi in squadre e sfidarvi solo sul repertorio natalizio con cantanti italiani e stranieri. Riscaldate le voci per gare singole o a coppie e scegliete la giuria prima di cominciare. Se possedete un pianoforte o una chitarra il gioco è fatto e non vi accorgerete che è già arrivata sera.



2) Il Monopoli con i bitcon - Tutti ne parlano: la moneta virtuale sta facendo impazzire il mercato. Perchè non cercare di usare questa novità in uno dei giochi più tradizionali e famosi di sempre? Questa forma d'intrattenimento piace sopratutto ai bambini, ma per rendere partecipi anche gli adulti realizzate due tornei costretti a sfidarsi per la finale. I bitcoin possono essere rappresentati da monete di cioccolato o disegnati e ritagliati dai bambini, per maggiore divertimento.



3) La Tombola - E' il gioco di Natale per eccellenza. Nella maggironza delle famiglie il pomeriggio di festa era dedicato a quest'attività. Per renderlo più accattivante perchè non usare montepremi alternativi con penitenze e sfide tra i partecipanti? Finito il gioco ricordate: un piccolo regalo va sempre fatto ai bambini.



4)Twister moves - Per digerire il pranzo quale miglior modo che un po' di attività fisica. Con Twister moves ti diverti e allunghi la muscolatura. I piccoli saranno agevolati, ma rideranno come pazzi nel vedere la zia che si destreggia cercando di mettere mani e piedi nei cerchi di diverso colore.



5) L’impiccato natalizio - Pensa a una parola scrivendo solo la prima e l'ultima lettera. Tutti gli altri, a turno, devono cercare di indovinare le varie lettere per arrivare alla parola intera. A ogni errore si disegna un pezzo dell'omino impiccato e, quando la figura è completa, si perde la partita. E' un gioco semplice, servono solo un foglio e una penna ma si può fare in decine di modi. Solo parole straniere, articoli per la casa o oggetti natalizi: via all'inventiva.



6) Asta dei regali - Può essere divertente provare a fare un'asta prima di scartare i regali per indovinare cosa contengono. Usate la vincita per qualche altro gioco di società adatto a tutta la famiglia: potreste mettere da parte un piccolo tesoretto.



7) Le carte - Briscola, ramino, scala quaranta, ma anche memory e domino. Le carte stanno diventando impopolari, ma un pomeriggio lontanto dagli schermi dei telefoni per fare un torneo di scopone con tutta la famiglia vi farà bene all'umore. Visto l'ambiente familiare in cui si gioco, concordate un montepremi simbolico, ad esempio una penitenza per chi perde.



8) Storielle a turno - Serve un po' di fantasia ma i risultati sono garantiti. Tutti i partecipanti insieme scelgono il tema e i protagonisti della trama. Passati pochi minuti i giocatori si sfidano davanti a una giuria raccontando la storia che hanno creato. Chi perde paga pegno e deve fare una penitenza.



9) Il telefono senza filo in movimento - Fare un azione, un gesto e ripeterlo in successione tra i commensali. Il telefono senza fili è un gioco antico, ma può essere rinnovato e reso più divertente: perchè non eseguirlo a tempo di musica aggiungendo voce e parole?



10) Scenette teatrali a squadre - Unitevi con i più piccoli e formate due squadre. Prendete spunto dai cartoni animati e film preferiti per mettete alla prova la vostra abilità da attore. L'altra squadra dovrà indovinare di cosa si tratti nel minor tempo possibile.