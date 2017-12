Allegria nell’aria: a ogni Segno Zodiacale la sua canzone

ARIETE - Per dei numeri uno come voi, ci vuole una canzone solenne e celebrativa, che esalti il vostro ego facendovi sentire unici, straordinari e combattivi. “We Are the Champions”, uno dei successi rock mondiali più famosi e celebri dei Queen, può sicuramente fare da colonna sonora ad ogni vostra giornata. Vi dà la carica prima di una dura giornata di lavoro o prima di affrontare i vostri avversari quotidiani. Canticchiarla in macchina o sotto la doccia vi fa sentire dei veri eroi, dei veri campioni.



TORO - Avete bisogno di una ricetta più che di una canzone. Ornella Vanoni può sicuramente accontentare i vostri desideri con “Rossetto e Cioccolato”, una canzone sensuale in cui i piaceri lussuriosi dell’amore vengono paragonati alla preparazione di un dolce gustoso, in grado di appagare il vostro appetito. Cosa potreste desiderare di più? Gli ingredienti li conoscete bene: “Ci vuole passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo di incoscienza (e su quest’ultima vi dovrete impegnare un po’!)”



GEMELLI - Nonostante l’apparenza leggera e superficiale, siete dei sognatori con grandissimi ideali di libertà e di fratellanza. Quando ascoltate “Imagine”, il brano più rappresentativo di John Lennon, vi sentite quasi trasportati in un’altra dimensione, dove tutto diventa possibile. Non solo condividete ogni singola parola del suo testo, ma spesso siete anche dei grandi ammiratori del suo autore. Sarete capaci di trasformare le vostre idee in realtà e trasformare il mondo in un posto migliore? Impegnatevi!



CANCRO - Siete tipi sentimentali e vi orientate per lo più verso canzoni che parlino d’amore o di storie romantiche ed emozionanti. Per seguire la scia del vostro cuore non potete che scegliere la canzone “Listen to Your Heart” del gruppo svedese Roxette. Lasciatevi cullare dalla sua dolce melodia e ascoltate attentamente ogni singola parola del suo testo. Il suo retrogusto malinconico vi trascinerà in un vortice di emozioni dalle quali farete fatica a riemergere senza qualche piccola lacrimuccia.



LEONE - Non vi piacciono le solite canzoncine sentimentali. Per voi ci vuole una canzone all’altezza della vostra celebrità e possibilmente scritta e cantata da voi. Lady Gaga però vi accontenta con un brano accattivante, che sembra essere stato scritto appositamente per alimentare il vostro egocentrismo: “Applause”. Questa canzone riesce a dare un nuovo ritmo anche alle giornate più spente. Il video è esplosivo e vi trasmette una grande carica. Vi sarebbe piaciuto girarlo insieme a lei? Confessatelo!



VERGINE - Gli intellettuali come voi sono a caccia di canzoni in cui cogliere un significato più profondo rispetto a quanto appare dal significato letterale del testo. Vi piace leggere tra le righe e la canzone adatta a voi è “La Cura” di Franco Battiato. A chi si rivolge questa canzone? È una semplice canzone d’amore oppure merita un’interpretazione più sottile e raffinata? La genialità di Battiato potrebbe essere compresa approfondendo il suo percorso di Quarta Via. Cos’è la Quarta Via? Andate a studiare!



BILANCIA - Non ci sono dubbi: la canzone indicata per voi è “La Verità” di Brunori Sas, vincitrice della targa Tenco 2017. Voi siete degli artisti nati e desiderate solo il meglio in quanto a musica. Quale titolo potrebbe poi essere più indicato per il vostro Segno Zodiacale? Siete voi i principali esponenti di “giustizia” e “verità”. Tuttavia, nonostante questi grandi principi, a volte vi perdete dietro a qualche piccola bugia a fin di bene perché, come dice la canzone, è la verità che in realtà vi fa paura!



SCORPIONE - Per dei duri come voi, ci vuole la canzone strong di un grande artista come Michael Jackson. Tra le sue tante canzoni, il brano “Smooth Criminal” è sicuramente quello più in linea con le vostre corde. Quando si parla di criminali o di tracce di sangue, voi siete sempre in prima fila, incuriositi e alla ricerca di emozioni intense e tenebrose. Ma il mistero che vi affascina di più è la mossa in cui Michael Jackson, nel video, sembra violare le leggi di gravità con il celebre “Anti-Gravity Lean”.



SAGITTARIO - Con le canzoni cercate di nutrire la vostra parte spirituale, che è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo per giungere a un significato più profondo dell’esistenza. La canzone scelta per voi è “Somewhere over the rainbow”, che fu cantata per la prima volta da Judy Garland per il film Il mago di Oz. Questa piacevole melodia vi trascina in un mondo d’incanto perché voi lo sapete che da qualche parte, oltre l’arcobaleno, si nasconde un mondo di magia dove tutto prima o poi vi sarà possibile.



CAPRICORNO - La musica spesso ha il potere di farvi smettere di pensare al lavoro e così emerge il vostro lato più dolce e poetico. “L’Amore non Esiste”, un successo del trio Fabi-Gazzè-Silvestri, è una canzone provocatoria e adatta a voi. Vi piace perché, se provate a spiegarlo razionalmente, non ci riuscite davvero a spiegare l’amore: non può essere etichettato. E dovete ammettere che l’idea che “l’amore non ha casa, non ha un’orbita terrestre, non risponde ai più banali meccanismi tra le forze” vi terrorizza!



ACQUARIO - Tra le canzoni stravaganti e alternative più adatte a voi rientra sicuramente “Occidentali’s Karma”, che ha fatto vincere il festival di Sanremo a Francesco Gabbani. L’ironia di questa canzone vi cattura e il suo significato filosofico/spirituale richiama le tante dottrine orientali da cui spesso vi sentite affascinati e attratti. L’invito a non cadere nel fanatismo è abbastanza palese nel testo della canzone e potreste considerarlo come un piccolo e saggio consiglio per non esagerare. Namastè!



PESCI - Nelle canzoni cercate la magia, romanticismo e il sentimentalismo, che non è mai troppo secondo la vostra visione. Vi piace fantasticare e immedesimarvi nelle storie delle canzoni che ascoltate, lasciandovi trasportare così in nuovi mondi sconosciuti ed emozionanti. “A Head Full of Dreams” dei Coldplay sembra essere un inno alla vostra testa piena di sogni! Arrivare in un mondo dove si stanno costruendo miracoli (come dice la canzone) è quanto di più bello potreste desiderare per la vostra vita!