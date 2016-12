La cucina del futuro al Salone del Mobile 2016

VOGLIA DI LUSSO – L'eleganza delle forme e il rigore trasformano il gioco creativo in sapiente ergonomia. Al Salone del Mobile la cucina diventa il luogo chic della casa, dove sperimentare la propria passione culinaria e accogliere gli ospiti. Un inno all'essenzialità per gli arredi dell'impresa veneta Gruppo Euromobil: nella cucina Arte, the new cooking hub di Marco Piva, gli elementi tecnici, quali lavelli, piastre, cappe e rubinetti, possono apparire e scomparire grazie a un sistema meccanico. Le ante nascoste diventano un oggetto di design misterioso e conferiscono all'ambiente un senso di pulizia e decoro.



VIVERE LO SPAZIO – L'amore per la tradizione e l'attenzione per la sobrietà trovano una fusione magica nella cucina a isola Filò, che trasforma lo spazio in un luogo di condivisione, come le cucine di un tempo, ambienti in grado di tessere le storie di famiglia. C'è posto anche per la libreria: Doimo Cucine presenta in anteprima Soho, che rende fluido il passaggio fra zona living e cucina presentando una struttura modulare in metallo verniciato nero con ripiani in laccato o legno.



I COLORI – Trionfano le sfumature della terra e le trasparenze. Sinergia fra materiali antichi come il legno e nuove ricerche rendono la cucina un luogo di sperimentazione. È firmato Candy il forno touch screen, mentre Armani/Casa sceglie il contrasto fra muri neri e pavimento grigio. Armonia per la tradizione e tecnologia nel design Corà Parquet, che arreda con la luce grazie alla morbidezza del colore in grado di rievocare le onde marine.



ATMOSFERE DI CASA – La designer Ingegerd Råman per IKEA dà forma a una cucina da vivere come luogo di casa dove ritrovare la propria serenità: colori luminosi, design etico, sostenibilità e un approccio ludico. Snaidero festeggia 70 anni e per l'occasione immagina una cucina capace di unire la grande tradizione del made di Italy con l'innovazione delle ricerche attuali, che stupiscono per i colori accesi e il design smart.



EFFETTO VINTAGE – L'elettrodomestico "vecchio" torna a nuova vita grazie al design creativo e così il frigorifero si trasforma in libreria. Al Fuorisalone, presso il SuperStudio Più, trovi eBay LAB e scopri come dare una svolta alla tua casa con il fai da te, un hobby sempre più amato dagli italiani, che lo scelgono non solo per il fattore low cost, bensì per esercitare la manualità e giocare con la fantasia.