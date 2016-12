Idee last minute per la torta di compleanno dei bambini

Il web è popolato da video che spiegano tutto l'esistente anche ai principianti: dal fitness al bricolage, passando per il giardinaggio . E, ovviamente, non può mancare la cucina . In questo caso, vogliamo rivolgerci sì alle mamme impegnate, ma soprattutto alle donne che non amano o non sanno proprio cucinare. Non a tutte le mamme è richiesto saper sfornare torte e dolci . Per alcune donne, cucinare e impastare è rilassante. Ma per altre, trattasi di vera e propria tortura. Aggravata, poi, da eventuali scarsi risultati. Che fare dunque quando il compleanno dei bambini si avvicina? A parte acquistare una torta in pasticceria, è possibile realizzare dolci semplici e poco impegnativi anche last minute. Consigli adatti soprattutto a chi ha appena bruciato la torta nel forno.

I dischi di pan di Spagna - Certo, si consiglia sempre di preparare gli impasti in casa e tutto ciò che è industriale ora viene visto come il demonio. Invece, spesso, la sana via di mezzo porta alla felicità e alla pace familiare. Per esempio, in commercio esistono pratici dischi di pan di Spagna già pronti, con cui realizzare quelle torte a più piani gigantesche, tanto amate dai bambini. Una volta acquistate le confezioni (ne serviranno due), si separano i dischi con attenzione. Poi, si stendono sul tavolo tutti i dischi. A questo punto, scatta l'operazione farcia che dipende dal gusto del bambino. Alcune idee: marmellata e fragole a pezzetti, crema pasticcera (già pronta) e frutta fresca, crema di nocciole. Una volta terminato di sovrapporre gli strati, si ricopre il tutto con panna montata e frutta fresca o riccioli di cioccolato bianco e fondente. O, ancora, praline di cioccolato colorate.



I bigné - Perché non scegliere come torta un'irresistibile cascata di bigné? Al supermercato, potete trovarli già pronti da farcire. I bigné si possono riempire con crema pasticcera pronta o crema di nocciole unita a un po' di panna montata. Per eseguire questa operazione servirebbe un sac à poche (l'apposita tasca) ma, per chi non è avvezza, può essere più semplice usare una siringa. Una volta riempiti i bigné, si forma una specie di "piramide" e poi si ricopre tutto con cioccolato fuso. Quest'ultimo step non è difficile: sarà sufficiente fondere il cioccolato con un po' di latte nel microonde. Alla fine, si lascia raffreddare il dolce in frigorifero.



La frolla - Nel banco frigo o tra i surgelati, si possono scovare ottime frolle già pronte. Per chi non è dotata di molta manualità, meglio optare per le versioni da frigorifero. Una volta acquistata la frolla (meglio procurarsi due confezioni) si stende e si pensa alla farcia. Dalla marmellata alla golosa crema di nocciole, tutto sta alla fantasia della mamma e ai gusti dei bambini. Un'idea vincente potrebbe essere la crema pasticcera, ricoperta poi (una volta terminata la cottura e lasciato raffreddare il dolce) da una pioggia di frutti di bosco e zucchero a velo.



Lo strudel al cioccolato - Lo strudel è un dolce buonissimo ma non sempre apprezzato dai bambini per il suo contenuto in spezie, uvetta e mele cotte. Esiste, però, anche una versione più golosa di questa torta. Per realizzarla, si acquista la pasta sfoglia già pronta al banco frigo. Si stende la pasta e si passa, così, alla farcia. in questo caso, lo strudel andrà riempito con cioccolato a pezzetti, pere sciroppate e gocce di cioccolato bianco. Una volta uscito dal forno, via libera allo zucchero a velo in quantità.