I film di Natale da vedere con i bambini alla Vigilia

Gli Aristogatti - È il film natalizio per eccellenza, oltre a rappresentare uno dei capolavori indiscussi della Disney. Gli Aristogatti è un film d'animazione adatto a tutte le fasce d'età, capace di stregare anche gli adulti grazie alle sue magiche atmosfere parigine e alla musica indimenticabile. La storia narra di amicizia e amore puro, di avventure e ostacoli superati. Insomma, il bene che vince sempre sul male (il maggiordomo Edgar) ma in un'irresistibile salsa jazz.



Il cowboy con il velo da sposa - Questo film fa parte di una serie di movies dedicati proprio alle famiglie e prodotti sempre dalla Disney. Si tratta della storia, poi ripresa nel più attuale "The Parent Trap", di due gemelle che si ritrovano per caso in un campeggio e che decidono di riunire i genitori separati in due città diverse. Il tema non è natalizio nel senso stretto della parola, ma non è un caso se questo film viene puntualmente riproposto durante le feste e, spesso, proprio la sera della vigilia di Natale. Consigliatissimo a chi ha figlie femmine, ancor più se di indole...litigiosa.



Polar Express - È la storia fantastica di un bambino che affronta un viaggio incredibile verso il Polo Nord, destinazione Babbo Natale. Il film d'animazione è dedicato a tutta la famiglia e anche ai grandi che, complici le vicissitudini della vita, hanno perso un po' di magia natalizia. Perfetto anche per quei bambini che tentennano nel credere all'esistenza di Babbo Natale. A volte, può essere sufficiente guardare un film come questo tutti insieme, per tornare a credere nella più bella favola di sempre.



Mamma ho perso l'aereo - Divertente, spassoso e avventuroso: questo film, vero cult per i bambini cresciuti negli anni Ottanta, piacerà molto anche alle nuove generazioni. Non adatto a bimbi molto piccoli, per i quali è più consigliato un film di animazione, "Mamma ho perso l'aereo" scatena risate a ogni visione, come se ogni volta fosse la prima. Un'alternativa a questo film, per i bambini grandicelli che amano le avventure, è "The Goonies".



Fantasia - Se si hanno bimbi molto piccoli, sarà bello rispolverare un grande classico dell'animazione disneyana. Stiamo parlando di "Fantasia", indiscusso capolavoro che unisce musica leggendaria a divertenti episodi di animazione. Grazie alla componente musicale e alle atmosfere, questo film è in grado di rasserenare i bambini e di far volare la fantasia degli adulti molto, molto in alto.



Pomi di ottone e manici di scopa - Molto prima che Angela Lansbury diventasse celebre come Jessica Fletcher de "La Signora in Giallo", uscì questo splendido film per la famiglia firmato Disney. Si tratta di una storia dedicata alla magia e al potere dell'immaginazione. Consigliato per tutte le fasce d'età. La sera della Vigilia è imperdibile visto insieme ai nonni, meglio ancora se nel lettone (proprio come i protagonisti del film, che su un letto volante compiono viaggi incredibili).