Estate in città: quattro idee per divertirsi con i bambini

Il parco con i giochi d'acqua - Se il caldo è opprimente, anche il parco può diventare territorio off limits per i più piccoli. Però, è comunque possibile godersi il verde se si prendono le giuste precauzioni. Innanzitutto, è bene scegliere un luogo dove non manchino alberi e ombra. Quindi, no al cortile tutto in cemento rovente. Inoltre, dovrebbe essere accessibile anche una fontanella per potersi rinfrescare, dissetare ma, soprattutto, per riempire i gavettoni con cui i bambini si sfideranno. Per questo, è d'obbligo portare il costume da bagno e anche un cambio per la strada di ritorno.



I musei - In estate, si moltiplicano le proposte tutte dedicate ai bambini in città. E, se si ha la fortuna di risiedere in un comune culturalmente attivo, è vivamente consigliato dare un'occhiata a tutte le iniziative dedicate ai più piccoli. Per esempio, i musei possono diventare luoghi meravigliosi in cui trascorrere inediti pomeriggi estivi. Prima di tutto, si tratta di ambienti freschi ma non gelidi e, in più, la maggior parte delle attività estive (visite guidate, laboratori) è gratuita o a costo ridotto.



Il cinema - La programmazione estiva dei cinema cittadini non accontenta di solito i cinefili adulti ma, a sorpresa, si rivela molto apprezzata dai più piccoli. È proprio in questo periodo dell'anno, infatti, che escono le commedie più divertenti per la famiglia o nuovi cartoni animati. Inoltre, al cinema fa fresco e anche i genitori possono godersi un po' di refrigerio in tutta tranquillità prima di tornare nella canicola estiva.



La piscina fuori porta - In estate, con il clima torrido, le piscine cittadine si affollano e diventano luoghi un po' difficili da vivere con i bambini. Soprattutto se si tratta di bimbi piccoli, infatti, un ambiente caotico non è propriamente indicato e, in un'atmosfera di questo tipo, non si rilasserebbero nemmeno i genitori. Quindi, meglio rifugiarsi in una delle numerose piscine fuori porta. Spesso, i piccoli comuni limitrofi alle grandi città, riservano sorprese inedite riguardo a piscine e centri sportivi: più verde, più spazio, scivoli d'acqua e giochi quasi come nei grandi acquapark (ma a un costo notevolmente ridotto).