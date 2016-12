Crosta lattea del bebé: come fare

La crosta lattea è molto comune nei neonati , ma non solo. Infatti, si tratta di una forma particolare di dermatite seborroica che può colpire il bambino anche in altre fasce d'età. Di solito la crosta lattea, che si presenta con una desquamazione più o meno pruriginosa della cute, interessa il cuoio capelluto, raramente anche la zona delle sopracciglia e alcune parti del volto. Rimuovere la crosta lattea non è necessario ai fini medici ma si ritiene utile quando sussiste un fastidio e, soprattutto, quando vi è prurito. Ma come fare? Mai usare direttamente le dita sulla pelle delicata del bebé. Per rimuovere dolcemente, ma efficacemente, la crosta lattea occorre trattare l'epidermide nel modo corretto usando i prodotti più adatti.

Detergere la cute - La pelle del bebé è delicatissima ed essendo molto sottile assorbe qualsiasi sostanza entri in contatto con essa. Dunque, si rivela fondamentale utilizzare solo prodotti dolci, naturali e ad hoc sia per il bagnetto, sia per la detersione del viso, delle manine e della testa. A tal proposito, è bene diffidare dei detergenti dedicati al neonato ma contenenti parabeni, profumo, siliconi e petrolati. Queste sostanze sono potenzialmente dannose per la pelle del neonato e potrebbero causare allergie e irritazioni, nonché aumentare il livello di disidratazione della cute. Dunque, per rimuovere la crosta lattea, si inizia con un lavaggio delicato usando oli eudermici a base totalmente vegetale e privi di profumo. Dopo aver pulito per bene la cute, si asciuga il bambino alla perfezione e facendo attenzione anche alle pieghe della pelle. Mai strofinare, bensì tamponare sempre con un asciugamano morbido in tessuto naturale.



Ammorbidire le squame - La crosta lattea è caratterizzata da desquamazione del cuoio capelluto e della cute. Per eliminare queste antiestetiche e fastidiose squame, è necessario ammorbidirle con dolcezza. A questo scopo, è consigliabile usare solo oli vegetali completamente puri ed estratti a freddo, senza l'uso di solventi. Alcuni esempi di oli perfetti per la rimozione della crosta lattea: olio di mandorle dolci, olio di karité e olio di oliva. Mai utilizzare oli a base di paraffina liquida: questi prodotti donano un'illusoria morbidezza della cute ma, in realtà, occludono i pori. Per applicare l'olio vegetale, si usa un batuffolo di cotone o un panno pulito di lino. Se si desidera aumentare l'effetto morbidezza, prevenendo le irritazioni, si possono aggiungere anche camomilla e calendula all'olio di base.



Rimuovere con l'apposito pettine - Una volta eseguite tutte le operazioni necessarie (detersione delicata, asciugatura, applicazione dell'olio vegetale) si passa alla rimozione dolce delle squame della crosta lattea. A questo proposito, si rende necessario l'utilizzo di un pettine adatto. L'accessorio giusto è il pettine per neonato, con i denti arrotondati. Vietato usare i pettini da "adulto", così come le dita. L'operazione va eseguita con estrema lentezza e delicatezza, senza insistere se la pelle desquamata non viene via facilmente. Alla fine di questo passaggio, si tampone delicatamente la cute e, nel caso questa appaia lievemente arrossata, si applica un olio naturale a base di camomilla.