Cinque idee per intrattenere i bimbi quando il tempo è brutto

1 - Il gioco dei quiz - Un'idea vincente, se i bimbi sono in età scolare, è dare vita a un vero e proprio quiz familiare. Le domande si possono reperire su numerosi siti internet a seconda dei temi da trattare. Per questo gioco, occorre solo l'equipaggiamento del caso: un campanello o uno strumento musicale che produca un suono simile a quello dei quiz in tv. I punti vengono segnati su un tabellone, si ripassano le materie scolastiche divertendosi e, alla fine, si vince un premio. Per esempio, chi accumula più punti può "ordinare" il suo menu preferito per cena.



2 - Gli esperimenti scientifici - Chi ama le celebri storie sui maghetti non potrà che apprezzare anche queste sessioni di esperimenti scientifici tra le mura di casa. Requisiti fondamentali: la presenza e la supervisione di uno dei genitori. Un esempio di esperimento scientifico fai-da-te è quello della spettacolare reazione tra aceto e bicarbonato. Come fare? Si riempiono delle ciotoline di bicarbonato e, poi, si chiede al bambino di versarvi dentro alcune gocce di aceto di vino. L'effetto sarà la fuoriuscita di una schiuma (innocua) che "ribolle" proprio come nei cartoni animati o nei film.



3 - Caccia ai colori - Questo gioco è adatto anche ai bimbi più piccoli, infatti per partecipare è sufficiente conoscere i colori. La mamma o il papà si pongono al centro della stanza con due cesti ai lati. Ogni cesto appartiene a un bambino e i piccoli sono nella stessa posizione di partenza. Una volta che l'adulto ha proclamato il colore, i bambini girano per casa alla ricerca di oggetti di quel colore. Il tempo a disposizione può essere fissato a uno-due minuti (necessario in questo caso un timer). Una volta scaduto il tempo, si contano gli oggetti raccolti per ciascun bimbo decretando a chi assegnare il punto.



4 - Reportage fotografico di una torta - I bambini restano incantati davanti all'adulto che fotografa e andrebbero assecondati in questo senso. Per esempio, se fuori il tempo fa i capricci e si è costretti a restare in casa, si può improvvisare un reportage fotografico "step by step". Se i bambini sono abbastanza grandi da saper utilizzare uno smartphone l'idea è quella di immortalare le varie fasi di preparazione culinaria di una torta. Nel ruolo di chef: mamma o papà. Una dritta: tenete sempre in casa una macchina fotografica usa e getta per i bimbi più piccoli.



5 - Truccarsi a vicenda - Alle feste di compleanno, una delle attività più apprezzate dai bambini è senz'altro quella del "trucca-bimbi". Gioco che può essere tranquillamente replicato anche a casa: basterà utilizzare i trucchi di mamma come pennarelli improvvisati. Kajal e rossetti li trasformeranno in pellerossa e supereroi in un battibaleno. E per le bimbe? Tante farfalle dipinte sul volto con l'aiuto di ombretti colorati. È concessa anche la "manicure" versione baby: a patto di togliere poi lo smalto prima di andare all'asilo o a scuola.