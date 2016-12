Cinque cene che mettono d'accordo grandi e piccini

Piadine e tigelle fatte in casa - Invece della solita pizza, si possono riproporre due classici della cucina italiana da farcire come più aggrada: le piadine e le tigelle. Per l'impasto, si possono utilizzare materie prime di alta qualità come farine biologiche e olio EVO invece dello strutto. E, in quanto ai ripieni, sarà divertente porre sul tavolo diverse ciotoline con formaggi, salumi, verdure e salse etniche (hummus, guacamole, tzatziki).



Evviva il falafel - I bambini li adorano e non contengono carne. Si tratta di polpettine, tipiche della tradizione araba, a base di ceci, aglio, prezzemolo, cipolla e cumino. Semplici da preparare a casa tutti insieme, i falafel si trovano anche in versione take away a costi contenuti. Da accompagnare con le tradizionali salse (senape, maionese, ketchup per i più piccoli), piadine o panini fragranti. In questo caso, si potrebbe ricreare l'atmosfera ideale per gustarli: a terra, seduti su comodi cuscini e con una musica rilassante in sottofondo.



Grigliamo? - Se l'estate è finita, l'autunno non è detto sia portatore di piogge e freddo. Anzi, le prime serate autunnali possono essere il momento ideale per grigliate su terrazzi e balconi. Dalla carne al pesce, passando per i menu vegetariani a base di tomini e verdure. Il barbecue è sempre una buona idea, soprattutto in presenza di bambini. Le pietanze che non devono mancare mai? Spiedini di ogni genere e sorta, da far infilzare ai piccoli chef di casa.



Sushi e sashimi, perché no - A un bambino è meglio non far mangiare il sushi? In linea di massima, per i più piccoli sarebbe meglio evitare il consumo di pesce crudo. Per coniugare le esigenze di adulti e bambini, si possono preparare i classici rotolini scottando leggermente il pesce, oppure proponendoli in versione vegetariana. Da accompagnare con wasabi per i grandi e con chips per i palati più giovani.



Sagre e festival del cibo di strada - Sono sempre più numerosi gli eventi organizzati nei vari quartieri cittadini o nei paesi, dedicati al cibo della tradizione o al multietnico. Un'idea vincente per la cena in famiglia è la classica passeggiata serale per sagre, gustando cibi di strada come arancine, olive ascolane o il sempre amato kebab. Una volta ogni tanto, si può fare. E di solito, in queste occasioni non mancano attrazioni e divertimenti pensati appositamente per i piccoli di casa.