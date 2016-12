Quattro soluzioni veloci per una cena last minute con gli amici

Pensa al piacere degli occhi - Hai appena saputo che avrai ospiti inattesi per cena? Nessuna ansia: parti dalla casa e dalla tavola. Una passata rapida di aspirapolvere, luci diffuse (che nascondono un ordine non perfetto), un tovaglia colorata e chic (da tenere sempre in casa) e tanti piccoli accorgimenti che sappiano di accoglienza e gioia. Per esempio fiori freschi raccolti dal proprio balcone, un mazzetto di erbe aromatiche al centro del tavolo o, ancora, una zuppiera ricolma di frutta succosa e colorata (che nella bella stagione non manca mai). Se il tempo lo permette e si è provviste di spazio all'aperto apparecchiare in terrazzo o in giardino contribuirà al sicuro successo della cena. Cosa c'è, infatti, di più rilassante che mangiare all'aperto? Persino un panino, così, risulta speciale.



Una piccola cantina per ogni evenienza - Per brindare all'amicizia e alla salute, è sempre bene avere in casa del vino di buona qualità. Per non rimanerne sprovviste, facendo egregiamente fronte alle incursioni inattese, può essere utile crearsi una piccola cantina fai-da-te. Nei negozi di arredamento (anche low cost) si trovano supporti in legno ideali e anche belli da vedere, pronti per essere posizionati in cucina oppure anche in salotto, donano all'ambiente un aspetto vagamente bohémien ma molto accogliente.



Un tocco orientale - Per trasformare una riunione con amici last minute in una cena divertente e originale basta aggiungere una nota asiatica. Per esempio, servire la cena in piccole ciotole colorate, seduti su grandi cuscini (questo espediente permette anche di risolvere il problema, assai comune, di insufficienza di sedie). Se si prepara un risotto, può essere piacevolmente eccentrico gustarlo con le bacchette di legno, anche se si tratta di un piatto tipico italiano. L'effetto sorpresa è una delle strategie migliori per fare bella figura, divertendosi a tavola.



Immancabile dolce - Di solito chi si presenta per cena, benché inatteso, porta con sé una bottiglia di vino oppure un dolce (che sia torta, paste o gelato). Ma per non farsi comunque cogliere impreparate, e appagare il palato, è importante non far mai mancare il dolce preparandolo anche all'ultimo. Un menu semplice ma sempre gradito è infatti la classica pastasciutta, con sugo di pomodori freschi, seguita appunto da un dolce goloso. Non c'è bisogno di correre in pasticceria o di trafficare troppo in cucina, né di lasciare acceso il forno se fuori si boccheggia dal caldo. L'idea vincente è un semifreddo al cucchiaio arrangiato servito nei bicchieri o nei barattoli di vetro. Basterà comporre strati di biscotti secchi sbriciolati aromatizzati nel caffè e gelato alla vaniglia (un classico da freezer) oppure ricotta sbattuta con lo zucchero a velo (soluzione light che vi regalerà il plauso delle amiche a dieta). Se ci sono bambini, gradiranno sicuramente anche un mix di biscotti e yogurt bianco arricchito con scaglie di cioccolato.