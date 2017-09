Pietre e cristalli: le sai proprio tutte? 1 di 11 2 di 11 3 di 11 4 di 11 5 di 11 6 di 11 7 di 11 8 di 11 9 di 11 10 di 11 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Cristallo di Rocca: noto fin dal Medioevo, il cristallo di Rocca veniva utilizzato per chiedere indicazioni sul futuro. Purissimo e lucentissimo, è perfetto per riequilibrare il sistema nervoso, aiuta a ritrovare l'energia e combatte lo stress.



Giada: non tutti sanno che la giada si presenta in diverse colorazioni, dal bianco al verde al viola e che si tratta di un minerale durissimo, tanto che nell'America precolombiana veniva utilizzata per produrre armi. Talismano molto diffuso in Cina, secondo la tradizione è un simbolo beneaugurante, aiuta a migliorare il rapporto con il denaro, protegge dalla sfortuna e dalle malattie.



Quarzo rosa: se ci sentiamo attratti da questa pietra, è perchè il quarzo rosa ci aiuta a fare pace con l'amore e ad aprire il cuore. Il suo colore intenso rimanda alla positività e alla calma che viene dal perdono.



Ossidiana: amuleto antichissimo, questa pietra era utilizzata dal popolo Maya come strumento di divinazione. L'ossidiana nasce dalle profondità della terra: si tratta infatti di un vetro vulcanico la cui formazione è dovuta al rapidissimo raffreddamento della lava. E' utilizzata per sciogliere che eccede in razionalità e autocontrollo, favorendo creatività e intuito.



Ambra: è davvero affascinante questa resina fossile dalle mille sfumature: giallo, arancio intenso fino al marrone. Ottima per difendersi dalle negatività, stimola la potenza creativa e la fiducia in se stessi. Fin dall'antichità erano conosciute le proprietà dell'ambra, che in forma di collana veniva anche usata per proteggere i bambini.



Turchesite: non si tratta del turchese vero e proprio, ma della sua polvere o pasta di turchese. La leggenda vuole che se indossata porti protezione contro i fulmini e, secondo i principi di cristalloterapia, tenere questa pietra in tasca aiuta la purificazione, protegge il sistema immunitario e dona coraggio.



Corniola: pietra sacra alla dea egizia Iside, ha un colore fra arancione e rosso bruno che richiama il flusso sanguigno. Questa pietra infonde coraggio e concretezza ai progetti, protegge il sonno e la casa, combatte la stanchezza, regala il buon umore.



Malachite: i riflessi verdi di questa pietra ispirano la forza necessaria per raggiungere i propri obiettivi, anche quando si tratta di andare controcorrente. Secondo la tradizione antica, la malachite contribuisce a ridurre la pressione arteriosa. È consigliata alle donne, soprattutto in dolce attesa, perché collegata al parto e alla sfera sessuale femminile.



Calcedonio: indossata al collo per scongiurare incantesimi maligni nell'antichità, il calcedonio favorisce la calma mentale e purifica la mente, aiutando l'unione fra le persone e stimolando un atteggiamento di generosità.



Ametista: col suo bellissimo colore viola, è stata una delle gemme più utilizzate per la creazione di gioielli, sigilli e intagli fin dai tempi più remoti. Secondo la cristalloterapia questa pietra stimola il metabolismo e favorisce le intuizioni. Talismano protettivo, l'ametista è connessa alla femminilità e porta sostegno a chi ha intrapreso un percorso spirituale.