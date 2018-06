Niente palestra? Piccole strategie per fare movimento

Piccole strategie per fare più movimento Camminare: è la ginnastica più semplice e più efficace Istockphoto 1 di 8 Sfrutta un contapassi: l'obiettivo è raggiungere i diecimila passi al giorno Istockphoto 2 di 8 Fare scale: è tutta salute Istockphoto 3 di 8 Sfrutta la famiglia: i bambini ti fanno fare fitness ad alta intensità. Istockphoto 4 di 8 Gioca con il cane e portalo a correre: lui sarà felice e tu in ottima forma. Istockphoto 5 di 8 Bicicletta: un ottimo mezzo di trasporto. Istockphoto 6 di 8 Saltare con la corda: tonifica a fa tornare bambini. Istockphoto 7 di 8 Con una semplice panchina si possono fare mille esercizi. Istockphoto 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

SCALE E PASSI– Sono le soluzioni più classiche e più gettonate come alternativa all’allenamento in palestra. Gli esperti lo dicono a ogni occasione: la forma di movimento ideale, perfetta per tutti, è camminare per almeno mezz’ora al giorno, percorrendo, se possibile, i fatidici 10mila passi quotidiani. L’obiettivo non è impossibile: provare per credere. Ormai sono numerosissime le app gratuite da installare sul telefonino proprio per contare i passi percorsi quotidianamente. Scegliamone una e scopriremo che si raggiunge l’obiettivo con un impegno davvero alla portata di tutti. Basta qualche piccolo accorgimento, come scendere dall’autobus una fermata prima della destinazione, oppure, per chi si sposta in auto, parcheggiare a un isolato di distanza e fare a piedi l’ultimo tratto. Non dimentichiamo che “contano” anche i passi che si fanno ad esempio tra gli scaffali del supermercato mentre si fa la spesa, quando si fa shopping o semplicemente si cammina su e giù per la casa o nei corridoi in ufficio. Utilizzare le scale invece di prendere l’ascensore è sempre una buona idea: fa bruciare calorie, tonifica gambe e glutei, e aiuta a “farsi il fiato”.



SFRUTTARE LA FAMIGLIA – Chi ha bambini lo sa bene: giocare con loro è una ginnastica eccezionale. I piccoli hanno l’argento vivo addosso e passare qualche ora con loro al parco può trasformarsi in esercizio fisico ad alta intensità: basta una partita a pallavolo o giocare a nascondino, a bandiera o a guardia e ladri per fare felici i nostri cuccioli, riconquistare il buon umore e insieme smaltire calorie. Se in casa non ci sono bambini, ma c’è un quattro zampe, vale lo stesso discorso: il cane apprezzerà una bella passeggiata invece della solita uscita frettolosa, o qualche gioco attivo da fare al parco. Ce ne sarà grato e la nostra silhouette pure.



LA BICICLETTA - Mai pensato di utilizzarla come mezzo di trasporto? Se il nostro percorso per il lavoro ci permette di seguire un itinerario poco trafficato e se abbiamo la fortuna di poter utilizzare una pista ciclabile il gioco è fatto. La due ruote può trasformarsi nella nostra migliore amica: usiamola il più possibile per i nostri spostamenti, ci rimetteremo in forma e daremo anche una mano all’ambiente.



LA CORDA – Un allenamento formidabile e semplicissimo da seguire è offerto dalla comune corda per saltare. La tecnica è quella che utilizzavamo da bambini: basta far ruotare il cavetto e saltare. Se vogliamo adottare un approccio più “sportivo” possiamo scegliere, invece della classica corda con impugnature, un attrezzo ad hoc, con un cavetto di metallo di lunghezza regolabile e maniglie apposite. Il movimento di corretta rotazione vuole che si sfrutti solo il movimento dei polsi, senza sollevare le braccia: in Rete sono pubblicati moltissimi tutorial dai quali possiamo visualizzare il movimento corretto e impararlo facilmente. L’obiettivo è riuscire ed effettuare un centinaio di salti senza interruzione in condizione di benessere, cioè senza affanno e senza sforzo eccesivo. Come in ogni cosa, si arriva a questo risultato in modo graduale e in più sessioni. Saltare la corda è un esercizio aerobico completo che tonifica, migliora la respirazione e agisce in modo benefico sul sistema cardiocircolatorio.



LA PANCHINA – I guru del fitness lo chiamo “bench workout”: in termini più semplici si tratta di usare una comune panchina del parco come supporto e “attrezzo” per fare ginnastica. Può essere sfruttata come sostegno per esercizi di tonificazione di gambe e glutei, come step dal quale salire e scendere, e per tutti gli esercizi per i quali in palestra utilizziamo la panca. Non resta che usare la fantasia e creare la nostra personale routine di allenamento.