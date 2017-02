Linea: ecco gli sport ideali per bruciare i grassi

Innanzi tutto occorre fare qualche considerazione. I muscoli consumano energia anche quando non sono in attività: per questo fare sport, con il conseguente aumento della massa muscolare, aumenta il consumo energetico generale dell’organismo. Una muscolatura ben sviluppata, inoltre, migliora la silhouette: un fisico tonico è più asciutto di un corpo che non si muove mai. Chi fa sport, inoltre, ha di solito umore migliore grazie alla liberazione degli ormoni del benessere ed è meno portato a mangiare in modo eccessivo. Una corretta attività fisica, inoltre, favorisce l’equilibrio generale, ci fa sentire bene con noi stessi e migliora l’autostima. Ecco allora quali sono gli sport che ci aiutano a bruciare più calorie e a essere in forma.



Lo sci di fondo. – Muoversi nella neve, spesso con temperature rigide che costringono il fisico a consumare energia per scaldarsi, fa bruciare dalle 500 alle 1000 Kcal all’ora. E’ uno sport che coinvolge la muscolatura di tutto il corpo, ed è adatto a chi è allenato e in buona forma: gli altri hanno bisogno di cominciare gradualmente e farsi guidare all’inizio da un istruttore.



La bicicletta – Fa bruciare dalle 300 alle 600 Kcal all’ora a seconda della velocità, della pendenza del terreno e dalle condizioni climatiche. E’ ideale per chi è in sovrappeso perché non vengono sollecitate schiena e ginocchia. E' ottimo anche per aumentare la capacità respiratoria e cardiaca.



Corsa e jogging – Consuma dalle 500 alle 800 Kcal/ora a seconda della velocità. Quando si corre, il fisico svolge un lavoro cardiaco e muscolare completo E' uno sport adatto a chi non ha problemi di articolazioni e ha il cuore in perfetta salute. Prima di praticarlo è dunque opportuno sottoporsi a una visita cardiologica di controllo e iniziare in modo molto graduale.



Fitness aerobico – (step, aerobica, saltare con la corda) – Fa bruciare dalle 350 alle 700 Kcal/ora, a seconda dell’intensità della sessione. L’attività è ottima per “scaricarsi” e sudare… sette camicie.



Nuoto – Fa consumare dalle 400 alle 800 Kcal/ora a seconda dell’intensità del lavoro fisico e della temperatura dell’acqua. E’ uno degli sport più completi e adatti a tutti, anche a chi è in sovrappeso. Fa lavorare la muscolatura di tutto il corpo, ma in particolare quella delle braccia e delle gambe “allungandola”, migliora la respirazione e il ritmo circolatorio.



Calcio- Basket – Rugby – Gli sport di squadra come calcio, pallacanestro e rugby, fanno consumare dalle 650 alle 1000 Kcal/ora. Si tratta di sport completi che richiedono accelerazione, resistenza e… cervello. Se la vostra squadra è composta da persone simpatiche, poi, il divertimento è assicurato.



La camminata veloce – Fa consumare dalle 200 alle 300 Kcal/ora. Non è moltissimo, ma può essere il primo passo per arrivare poi alla corsa leggera ed è adatta a tutti. Gli esperti esortano a una passeggiata a passo veloce per almeno trenta minuti al giorno: è già sufficiente a “neutralizzare” otto ore di scrivania!