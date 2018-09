Bacca di açai: le sai proprio tutte? Istockphoto 1 di 17 Istockphoto 2 di 17 Istockphoto 3 di 17 Istockphoto 4 di 17 Istockphoto 5 di 17 Istockphoto 6 di 17 Istockphoto 7 di 17 Istockphoto 8 di 17 Istockphoto 9 di 17 Istockphoto 10 di 17 Istockphoto 11 di 17 Istockphoto 12 di 17 Istockphoto 13 di 17 Istockphoto 14 di 17 Istockphoto 15 di 17 Istockphoto 16 di 17 Istockphoto 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

C'è viola e viola: il colore può sembrare lo stesso, ma a buon intenditor non sfugge di sicuro che le bacche di açai sono in realtà più scure e hanno una consistenza molto diversa. Dal sapore dolce e gradevolissimo, queste bacche hanno un retrogusto un po' amarognolo, che ricorda un po' il cioccolato e un po' la terra. Ottime come frullato da bere anche da solo, possono essere miscelate al guaranà, anch'esso originario dalla foresta amazzonica e ricco di caffeina: un mix originario delle tribù amazzoniche che regala energia e concentrazione, ottimo anche per chi in Brasile pratica la capoeira, arte marziale tipica di quei luoghi.



Addio vecchiaia: fare una buona scorta di bacche di açai è fondamentale per contrastare l'invecchiamento cellulare. L'açai è una incredibile miniera di antiossidanti, fondamentali per proteggere il cuore e l'apparato cardiocircolatorio. Le elevate quantità di polifenoli presenti in questo frutto, così come in tutti i i frutti rossi, contrastano i radicali liberi combattendo l’ossidazione delle cellule e quindi l’invecchiamento. Contribuiscono ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue e contengono steroli vegetali, preziosi per salvaguardare vasi sanguigni. Le sostanze benefiche presenti nelle bacche di açai migliorano la circolazione e rendono più elastiche le pareti delle arterie.



La pelle ringrazia: in Brasile la popolazione utilizza da sempre le bacche di açai come rimedio naturale per l'epidermide: dalle bacche infatti viene estratto un olio dalle eccezionali proprietà idratanti e lenitive per la pelle. Questo frutto è una vera miniera di vitamine A, C, E e di molte vitamine del gruppo B fondamentali per riparare le cellule cutanee danneggiate e rinnovare quelle vecchie. L' elevata quantità di vitamine consente di ripristinare il normale stato di idratazione dell'epidermide, riducendo secchezza e grigiore, tipici di un aspetto stanco e invecchiato.



Rinforza la chioma: le bacche di açai sono straordinariamente utili anche per la salute dei capelli e del cuoio capelluto: sono ricche infatti di zinco, un minerale indispensabile per rafforzare la radice capillare e renderla più resistente alla caduta. Se utilizzate per risciacquare i capelli, queste bacche rendono la nostra chioma lucente e folta, sono quindi vere alleate di bellezza.



Aggiusta la linea: se ancora non bastasse, occorre sapere che le bacche di açai sono suggerite anche per tenere d'occhio il proprio peso. Pare infatti che queste bacche prodigiose siano capaci di combattere gli effetti negativi di una alimentazione ricca di grassi, oltre che migliorare la capacità digestiva. Grazie al loro apporto di fibre vegetali, le bacche sono perfette per il corretto funzionamento dell'intestino e sono utili anche al fegato per le loro proprietà disintossicanti. Davvero miracolose!



Il buongiorno si vede dal mattino: il consiglio furbo? Per iniziare alla grande la giornata, prepariamo un frullato ottenuto dalla polpa di açai con l'aggiunta di una banana o mango, fragole o pesca da accompagnare a uno yogurt con una manciata di frutta secca: sarà una colazione salutare che regalerà una vera sferzata di energia. Provare per credere!