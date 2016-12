11 agosto 2014 Resta in linea con la dieta etnica Piatti esotici per rompere la monotonia dei classici menu a “calorie controllate” e per scoprirsi più magre con meno fatica Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Gustosa, variate e facile da mettere in pratica (molti piatti si possono ordinare nei take away e nei ristoranti di cucina etnica, ma anche preparare rapidamente a casa), la dieta etnica soddisfa anche la linea, permettendo di assotigliare il girovita. Niente pane e pasta tradizionale, ma piatti sfiziosi come couscous e riso basmati, naan e spaghetti cinesi, poi verdure, tante carne e pesce cucinati nei modi più originali e sorprendenti. Insomma, è un trionfo di varietà, originalità e soprattutto funziona, regalando un corpo snello e tonico, ma anche tanta vitalità e buonumore.

La dieta etnica soddisfa la voglia di carboidrati, ma prevede un consumo minimo di cibi lievitati (come il nostro pane), eliminando così i disagi più comuni di questi alimenti: i gonfiori e le fermentazioni addominali, che rovinano la linea e la salute. Gli alimenti assimilabili al pane sono poco o per nulla lievitati, come il pane azzimo della tradizione ebraica o il kubz rubaq della cultura islamica, oppure sono simili alle piadine (naam indiano).



Nella cucina indiana e mediorentale, inoltre, è molto comune la farina di ceci, usata per preparare focacce e dolci, adatti a chi è celiaco o intollerante al grano.



Meno 3 kg in 14 giorni

Lo schema proposto fornisce circa 1300 calorie giornaliere, è valido per una settimana e può essere ripetuto per altri 7 giorni, consentendo di perdere fino a 3 kg. In alternativa, la dieta può essere seguita una volta al mese, per mantenersi in forma stuzzicando il palato. In questo caso, è opportuno aumentare un poco le porzioni (calcolare 80 g per i primi piatti) in modo da fornire all’organismo un adeguato apporto calorico quotidiano.



Lunedì

Pranzo

Una porzione media di couscous vegetariano (con zucchine, peperoni, melanzane, piselli); lattuga e pomodori in insalata; 1 mela

Cena

Una porzione (circa 150 g) di gamberi fritti; verdure (peperoni, zucchine, carote) cucinate al wok e insaporite con salsa di soia; 2 fette di ananas al naturale



Martedì

Pranzo

Lattuga in insalata con tofu (30 g); 3 falafel; 1 mela

Cena

2 involtini primavera con verdure croccanti (peperoni, zucchine, carote) cucinate al wok e insaporite con salsa di rafano (wasabi); 1 fetta di pane azzimo.



Mercoledì

Pranzo

Riso basmati (60 g) con punte di asparagi; lattuga in insalata con 40 g di feta tagliata a dadini; 1 pera.

Cena

Agnello arrosto (200 g) con erbe e spezie; 50 g di naan; pomodorini in insalata; 2 biscottini allo zenzero.



Giovedì

Pranzo

Miglio (60 g) con fave, lenticchie e passata di pomodoro; cicorino tagliato fine in insalata; macedonia di frutta tropicale al naturale.

Cena

Tonno fresco (200 g) alla griglia; verdure (peperoni, zucchine, carote) cucinate al wok e insaporite con salsa di soia; 1 mela cotta con cannella e zenzero.



Venerdì

Pranzo

Una porzione media di couscous con verdure e pesce; lattuga, pomodori e fagiolini verdi in insalata; 2 fette di ananas al naturale.

Cena

Pollo al curry (150 g); patate al forno; frutti di bosco al naturale.



Sabato

Pranzo

Spaghetti cinesi (60 g) saltati con verdure miste; spinaci al vapore con salsa agrodolce; mousse di frutta cotta alla cannella.

Cena

Maiale (150 g) in padella con lo zenzero; pane azzimo (50 g); songino in insalata; macedonia di frutta tropicale al naturale.



Domenica

Pranzo

Pollo alle mandorle (al ristorante si può ordinare anche anatra laccata alla cantonese); cicorino in insalata; 50 g di pane indiano (naan); 1 mela.

Cena

Riso basmati (60 g) con gamberi e zucchine al wok; pomodori e cipollotti in insalata; budino di vaniglia e zenzero.



Gli spezzafame

Tra un pasto e l’altro ci si può concedere: uno yogurt magro; un frutto di stagione al naturale; 2 biscottini di avena; 2 grissini al sesamo.