Prima abbronzatura? Richiede qualche strategia

07:00 - Con l'arrivo della primavera e del primo sole il nostro corpo non vede l'ora di lasciarsi accarezzare dal calore dei raggi solari. Se avete in mente di trascorrere le festività pasquali in qualche località esotica o, semplicemente, siete in partenza per qualche giornata sulla neve ecco i consiglio su come preparare la vostra pelle alle prime esposizioni. Dalla giusta alimentazione fino a piccoli gesti quotidiani, ecco le strategie da adottare fin da ora per ottenere un colorito sano ed evitare irritazioni e macchie sgradevoli.

Sotto la doccia - La pelle va purificata, esfoliata e liberata dalle cellule morte accumulate durante l'inverno. La soluzione ideale? Uno scrub delicato sotto la doccia, almeno una volta alla settimana, che rende la pelle liscia e pronta all'esposizione. Attenzione però: quindici giorni prima della tintarella, è opportuno sospendere l'esfoliazione perché aumenta il rischio di eritemi e irritazioni.



L'abbronzatura inizia a tavola - E' opportuno fare scorta di betacarotene e licopene, due sostanze che stimolano in maniera naturale la produzione di melanina e preparano la pelle ai raggi solari. Il modo più semplice è quindi prestare attenzione all'alimentazione, già da un mese prima dell'esposizione al sole: i migliori alleati della tintarella sono frutta e verdura a buccia e polpa rossa, gialla e arancione, a cominciare da carote, peperoni e pomodori. Via via che la stagione progredisce potete aggiungere ciliegie, albicocche, susine, melone, melanzane, pesche e cocomero. Via libera alle crucifere, come broccoli e cavolini di Bruxelles, ricchi di antiossidanti e utili contro l’invecchiamento della pelle. Anche mangiare i pomodori è un aiuto per la nostra epidermide, perché il licopene in essi contenuto è un potente antiossidante. Questi alimenti potete mangiarli crudi o gustarli in insalate, frullati, zuppe e macedonie. Per chi è a rischio di eritema, farà bene a evitare asparagi, carciofi, birra e grano duro.



Integratori di melanina - In farmacia o in erboristeria si trovano molti molti gli integratori che agiscono per migliorare l'abbronzatura. L'ideale è assumerli almeno un mese prima della tintarella, stimolano la produzione di melanina e mantengono un colorito intenso e più a lungo.



Al sole con precauzione - Durante le prime esposizioni non possono mancare nella vostra borsa creme protettive di tutti i tipi. Dal burro cacao alla crema per il contorno occhi fino ad arrivare al latte per il corpo, è indispensabile proteggere l’epidermide dai raggi UV-B e dai dannosi raggi UV-A. E' inutile dire che, senza una giusta protezione, la nostra pelle è a rischio di scottature, soprattutto all'inizio della stagione dei bagni di dole, quando siamo ancora "bianchi". Se poi ci scottiamo ripetutamente o se ci esponiamo al sole troppo a lungo la pelle subisce gli effetti del foto - aging, ovverro un invecchiamento precoce e irreversibile.



Attenzione: anche l'occhio vuole la sua parte. Sia gli adulti sia soprattutto i bambini devono esporsi al sole indossando gli occhiali più adatti a filtrare i raggi ultravioletti. Per gli appassionati degli sport d’acqua e per chi trascorre molte ore sulla neve sono consigliate le lenti polarizzate che riducono il riverbero e proteggono dal riflesso dell'acqua.