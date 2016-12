Allenamento "fai da te": qualche errore da evitare

Una lunga giornata di lavoro, lo stress del traffico, le distanze: sono tante le scuse dietro cui ci nascondiamo per non andare in palestra regolarmente. Eppure questa è la via migliore, per un'attività sportiva periodica ma frequente, sorvegliata e sicura. E allora, per non vedere glutei e seni che si ammosciano, fianchi che si allargano o gambe poco toniche non ci resta che fare da soli, armandoci di bottiglie d'acqua da utilizzare come pesi e di pantaloncini per una corsa in città. Senza renderci conto che questi esercizi possono anche fare più male che bene.



Errore n. 1 - MEGA SESSIONI DI ALLENAMENTO - Venti minuti di addominali e passa la paura: siamo portati a pensarla così, ma in realtà dobbiamo ricordarci che l'esercizio deve essere fatto con gradualità e senza mai esagerare. Altro equivoco: non basta una sessione di un'ora a settimana, perché il corpo, il cuore e il metabolismo devono abituarsi allo sforzo. In caso contrario si rischia un affanno inutile, al termine del quale ci troviamo privi di energia e più portati a ricorrere a un dose extra i zucchero. E ritrovarsi così punto a capo.



Errore n. 2 - UNA CORSA IN CITTÀ – In materia di corsa ci sono diverse accortezze da mettere in pratica. "Mai mettersi a correre dopo un pasto abbondante; meglio una passeggiata su percorso pianeggiante. Quando si corre, meglio farlo su un prato e non sull'asfalto, sulla sabbia o su terreni sconnessi. Occorre essere seguiti da personale specializzato e mai improvvisato, laureato e pronto a trattare diversi profili. Utilizzate anche le cinture apposite" - spiega il Prof. Pier Vittorio Nardi, Presidente dell'Associazione Chirurgia Italiana Spinale Mininvasiva e Robotica (CISMeR). Si potrebbero rischiare, infatti, non soltanto dolori alla schiena, ma anche vere e proprie ernie discali. Fatevi insegnare a correre da un allenatore specifico. E non è una battuta!



Errore n. 3 - LE BOTTIGLIE NON SOLTANTO PER I PESI - Ben vengano tutti gli esercizi in cui si utilizzano pesi e pesetti. In mancanza degli attrezzi veri e propri vanno benissimo anche le bottiglie d'acqua. Attenzione però: si alle bottiglie vere e proprie, no invece a tutti i recipienti che non hanno una forma simmetrica, ad esempio quelli dei detersivi, che hanno una maniglia sul lato. Una bottiglia d'acqua, invece, magari bella grande, usatela per bere, e tanto. Non dimenticate di fare, infine, uno snack a base di frutta una o due ore prima l'allenamento. Perché va bene voler perdere peso, ma bisogna farlo con intelligenza.





A cura della redazione "Bella più di prima"