Sesso: i gesti capaci di sorprendere il partner

07:00 - La capacità di stupire è l'ingrediente segreto senza il quale è impossibile trovare un equilibrio di coppia. Sì, perché questa capacità non ha semplicemente a che fare con l'altro, ma si trova saldamente collegata all'intimità di noi stessi. Libera il tuo istinto, attiva la curiosità, lascia andare i giudizi e aggiungi al tutto un pizzico di pepe e tanta fantasia: ecco cosa serve per uscire dagli schemi e ritornare a giocare con la persona amata.

Sfatiamo un mito: ci vuole ben altro che un abitino sexy o una tavola apparecchiata con le candele per stuzzicare l'eros dormiente. L'attrazione erotica è questione di magnetismo profondo: un legame capace di coinvolgere cuore e cervello in un corto circuito di sensazioni.



L'autenticità è la chiave magica di chi sa sorprendere con il cuore. Un semplice sguardo, occhi negli occhi, durante la cena può costituire un momento di grande intimità in cui ritrovarsi all'improvviso e comprendersi, al di là delle parole dette in un litigio o la stanchezza della giornata. Mentre siete sul divano sfiora con le dita la sua pelle e non fare a meno dello sguardo del partner: usa la vicinanza per ritrovare il contatto attraverso l'epidermide.



Vuoi vederlo sorridere come un bambino di fronte all'albero di Natale? Chiedigli di prendersi un giorno libero (o due, se potete!) e, senza svelargli nulla, prenota un treno o un aereo (con i low cost vi divertirete senza spendere molto) oppure acquista i biglietti per una partita o un concerto che amate. Ritagliarvi uno spazio per voi stessi, avere la gioia del tutto inaspettata di una sorpresa accenderà l'entusiasmo di entrambi.



Lo stupore non è solo un'emozione che cresce nello sguardo dell'altro, ma anche nel profondo di noi stessi. Di frequente la routine quotidiana impone ritmi frenetici e si finisce per dimenticare il senso del gioco che un tempo ci legava al partner. Ritrova il gusto per il piacere: nasce quando abbandoniamo il senso del controllo e ci lasciamo andare al flusso, senza schemi o cose da fare.



La domenica? Basta con le pulizie di casa. Concedi questo piccolo dono a te e al partner: una sveglia lenta, lentissima, con il profumo del caffé, la frutta e tante coccole. Poi si rimane a piedi nudi sul divano a fare bricolage e leggere insieme oppure si va fuori per una passeggiata al sole, prima di mettersi ai fornelli fianco a fianco. Una ricetta d'amore per una giornata libera da vivere insieme, generosa di passione e ore felici.