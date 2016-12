Innamorarsi... di nuovo! Dieci ispirazioni

1 TU SEI TU E… IO SONO IO – Se ognuno iniziasse a risolvere la propria vita invece di tentare (inutilmente) di risolverla all'altro ci scopriremmo più felici e… meno oppressi dalla sensazione di dovere essere utili per il partner. Lascia che sia lui a risolvere la sua vita, solo lui può farlo!



2 CARTE IN TAVOLA – Questa volta siate sinceri. Prendetevi un momento, senza aggredirvi reciprocamente, per dire chiaramente come la pensate su certe cose. Nascondere non serve a migliorare le cose. Chiarezza e sincerità vi aiuteranno a non covare rabbia e rancori: con tatto, naturalmente.



3 RISPETTA – Abbi rispetto per le sue mancanze, gli errori, le incomprensioni: ognuno di noi si porta dietro cicatrici che gli altri non possono immaginare. Evitate di ferirvi. Piuttosto, con dolcezza, provate a raccontarvi come eravate nell'infanzia. Capire gli schemi familiari del contesto in cui siamo cresciuti aiuta a migliorare se stessi e la relazione di coppia.



4 RIDIAMO! – Ridere insieme aumenta la complicità, annulla le barriere, scioglie le tensioni. Che sia un film o un tuffo fra le onde non dimenticate di divertirvi. Sorridere ha effetti sull'umore e sulla salute, ma farlo insieme raddoppia i benefici.



5 RACCONTAMI – Com'è andata la giornata? Aver voglia di ascoltare e condividere i piccoli motivi di felicità, le paure e le aspettative, o semplicemente il tran tran quotidiano rafforza la coppia e vi permetterà di conoscervi come amici oltre che amanti.



6 CHI PAGA? – Da un recente studio effettuato negli Stati Uniti è emerso che nascondere al partner piccole spese o l'importo effettivo dello stipendio è molto comune. Meglio essere chiari, invece, sulle spese e le scelte che riteniamo importanti per noi stessi e la famiglia. Parlare con onestà delle questioni economiche vi permetterà di dialogare senza giochi di potere, uno di fronte all'altro con autenticità.



7 GELOSIA? NO GRAZIE – Un conto è non voler vedere certi comportamenti, un altro è l'ossessione che ci porta a mettere l'altro costantemente in dubbio. La gelosia può diventare una presenza invisibile e pesante, in grado di avvelenare i momenti belli. Preferisci annaffiare la storia con dubbi e ombre oppure far crescere il vostro rapporto con amore?



8 PASSIONE – Il contatto fisico è la scintilla della complicità. Sì a dormire nudi, abbracci e baci, nuotare alle terme, stuzzicare i sensi con serate diverse dal solito. Per riscoprire l'amante nell'altro avete bisogno di guardarvi attraverso una prospettiva nuova.



9 NUOVI STIMOLI – Avete mai sperimentato insieme un'attività che nessuno dei due ha mai fatto? Fatelo. Mettersi alla prova può essere uno stress in cui dimostrare all'altro quanto siamo bravi… oppure farci ridere a più non posso, quando sappiamo prenderci poco sul serio e divertirci.



10 NO ALLE ASPETTATIVE – Avete accettato di rivedervi dopo un periodo difficile? Vivi il presente, godi al massimo il momento… assapora la bellezza di voi due. Spesso, anche all'inizio di una storia d'amore, è l'aspettativa a rovinare la magia. Accade perché iniziamo ad appesantire il presente con ciò che immaginiamo per il futuro. Evita di parlare del futuro. Porta nuovi stimoli nelle vostre giornate, senti il piacere che provi nel rivedere questa persona. Il futuro sta già accadendo.