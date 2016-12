I consigli hot degli uomini per fare scintille a letto

GUARDALO – Lo sguardo veicola emozioni potenti e riesce a unire due persone al di là del lato razionale. Durante i momenti di intimità guarda il partner con intensità e usa gli occhi per trasmettere i tuoi desideri più segreti.



USA LA VOCE – Una donna capace di manifestare il suo piacere è tremendamente sexy, perché ha confidenza con il suo corpo, sa lasciarsi andare all'intimità e coinvolge il partner con l'energia della passione.



UFFA CHE NOIA – Osa. Sandra Mondaini aveva ragione: la noia rischia di far precipitare la vostra vita a due e costituisce uno delle difficoltà connesse al calo del desiderio. Imparare a sperimentare è questione di entusiasmo e un pizzico di coraggio.



PRENDI ISPIRAZIONE – Hai mai letto un libro sul Tantra? Autori del mondo orientale, come Osho Rajneesh e Krishnamurti possono aiutarti a costruire un nuovo rapporto con il sesso e con l'intimità del tuo corpo. La lettura è un viaggio nell'eros.



DIMENTICA – Dimentica quel rotolino di troppo, le smagliature dell'ultima gravidanza, il difetto che credi di avere. Mostra con orgoglio le tue cicatrici, il tuo amante ti ha scelta esattamente per quello che sei: non hai bisogno di rassicurazioni.



FAI IL TUO GIOCO – Pensa al tuo piacere e muoviti in relazione alle sensazioni che senti. L'eccitazione cresce quando la propria partner è una donna in grado di prendersi ciò che vuole, senza tabù, né imbarazzi.



ASCOLTA IL CUORE – Quando la connessione empatica fra due persone è profonda le reazioni sono immediate e potenti. Leggi i messaggi del tuo cuore e non avere paura di seguire il tuo istinto: la passione ha bisogno di fiducia per manifestarsi.



FAI SPORT – Fitness e sesso hanno più di un aspetto in comune, perché migliorano l'immagine che abbiamo di noi stessi e allenano la tonicità. Diventare più elastica ti aiuterà a sentire maggiormente il corpo, essere fluida e uscire dalle resistenze.



EFFETTO BUIO – Un foulard può trasformarsi in un attrezzo erotico con cui stuzzicare il partner. Cura l'aspetto ludico e non dimenticare che la capacità di giocare insieme riesce a accendere la passione e dare una svolta al rapporto.



COGLI IL MOMENTO – Dalle coccole fast in pausa pranzo al sesso lento e meditato della sera, sfrutta ogni occasione per un momento di intimità diverso insieme al partner. Secondo gli studi il mattino è l'ora migliore, quando il testosterone ha il picco massimo.