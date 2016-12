La parità tra lui e lei può far male all'eros

07:00 - Di recente il New York Times ha lanciato un'indagine attuata dalla psicoterapeuta americana Lori Gottlieb secondo la quale nelle coppie in cui il partner aiuta la moglie nei doveri domestici si fa l'amore 1,5 volte in meno al mese rispetto alle altre coppie. Davvero la parità fa male al sesso?

Secondo lo studio quando i ruoli subiscono un sovvertimento gli equilibri in camera da letto tendono a cambiare. Lui ha hobby tutti suoi? Ottimo, comporterà una vita sessuale più attiva del 17,5%. La verità è che se sei sposata hai piena consapevolezza di quanto la vita matrimoniale sia ben diversa dai tempi del fidanzamento. Per rendere (o mantenere!) la tua vita sessuale vivace inizia a considerare in modo diverso la vostra intimità.



Innanzitutto smetti di chiederti da quanto fate o non fate l'amore e invece di considerare come obiettivo il sesso, pensa in termini di intimità. Spesso siamo troppo impegnate nei conti di casa, l'ultima bolletta, il mutuo o gli impegni dei figli: succede così che, quasi senza accorgersene, le piccole attenzioni di un tempo finiscono per sembrare persino superflue. Un bacio mentre si va al lavoro, uno sguardo più profondo del solito, un attimo sul divano pelle contro pelle: accendi il feeling che avevate in brevi attimi. Gioca con l'altro, solo per attivare la curiosità e il piacere di sentirlo. Assapora la calma e riscopri i vostri corpi. Il resto verrà.