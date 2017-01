Terremoto, attentato di Nizza, Bebe Vio e Brexit: ecco cosa ricorderanno del 2016 i lettori di Tgcom24

Nel sondaggio online, dopo il sisma compaiono altri due eventi nazionali considerati salienti per il 2016: il referendum che ha decretato lo stop alla riforma costituzionale e la morte di sei italiani nell'attacco di un camion sulla Promenade des Anglais, a Nizza, lo scorso 14 luglio.



Guardando invece, alle notizie internazionali, i lettori di Tgcom24 hanno deciso che il secondo e il terzo evento più importante per l'anno sono stati l'elezione del repubblicano Donald Trump come nuovo presidente degli Stati Uniti d'America e la pubblicazione delle foto di Omran, il bambino di Aleppo che ha richiamato l'attenzione sulla guerra in Siria.



Nella rilevazione la schermitrice vittima di meningite Bebe Vio (40 per cento dei consensi) stacca di 4 punti Donald Trump (36 per cento) come personaggio dell'anno e di 32 lunghezze l'ex premier Matteo Renzi (che ottiene soltanto l'8 per cento dei voti online).



Alla domanda "qual è stata la parola del 2016?", i nostri lettori hanno risposto in maggioranza "Brexit" (27 per cento), poi "Isis" (20 per cento), "terremoto" (19 per cento) e "petaloso" (11 per cento).